الخميس 20 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أضاع 5 ملايين جنيه على الدولة.. ضبط موظف فاسد بمحليات الغربية

موظف فاسد
موظف فاسد

تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية من ضبط موظف بإحدى الوحدات المحلية في الغربية استغل موقعه الوظيفي، وأضاع على الدولة نحو 5 ملايين جنيه.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة استغلال (موظف بإحدى الوحدات المحلية بالغربية) موقعه الوظيفى والتواطؤ مع أحد الأشخاص وتمكينه من توصيل المياه لطوابق مخالفة بالعقار ملكه والمقام على أرض زراعية بموجب خطاب صادر من جهة عمله للجهات المختصة يفيد "خلافاً للحقيقة" بأن العقار غير مقام على أرض زراعية لا يوجد به ثمة مخالفات وقيامه بمهر الخطاب المشار إليه بخاتم شعار الجمهورية الخاص بجهة عمله بصفته المسئول عن ذلك الخاتم، بالرغم من تحرير العديد من محاضر التعدى على الأراضى الزراعية والبناء بدون ترخيص لمالك العقار المشار إليه، ما أدى إلى إهدار المال العام بقيمة 5 ملايين جنيه فضلاً عن التربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الغربية تم استهداف المذكور وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بدون ترخيص وزارة الداخلية التعدي على الأراضي الزراعية الأراضي الزراعية مليون جنيه التعدي على الأراضي الاراضي الزراعي

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وائل لطفي

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