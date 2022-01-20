الخميس 20 يناير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

إياد نصار يحصل على الإقامة الذهبية فى الإمارات

إياد نصار
إياد نصار

‏‎أعرب النجم إياد نصار، عن سعادته البالغة، بحصوله على تأشيرة الإقامة الذهبية من دولة الإمارات العربية المتحدة «دبي»، موجها الشكر والتقدير للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وحكومة الإمارات العربية على منح الدعم الدائم الذي يتم تقديمه للفنانين.

وكتب «نصار»‏ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: أتقدم بخالص الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة لمنحي الإقامة الذهبية ودعمهم ‏للموهوبين والفنانين والمبدعين، ‏وأشكر لجنة دبي للإنتاج ‏التلفزيوني والسينمائي ‏لتعاونهم ومجهوداتهم العظيمة filmDubai.

وأضاف خلال المنشور: «‏والشكر موصول الى هيئة دبي للثقافة والفنون علي رؤيتهم الثاقبة للمستقبل dubaiculture، وحقيقي من كل قلبي بشكر الدولة حكومة وشعبا علي النظام وحسن الاستقبال وكرم الضيافة».

منشور إياد

 وتعد التأشيرة الذهبية لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي تمنحها لمدة 10 سنوات لجذب المستثمرين والمبدعين في مجالات الفنون المختلفة، من جميع أنحاء العالم، وذلك اعترافاً بمساهماتهم وإبداعاتهم سواء في العالم العربي أو العالم بشكل عام، وتُجدد تلقائيًا عند توافر نفس الشروط.

ومن جهة أخرى، انتهى إياد نصار، من تصوير أحداث فيلمه الجديد  «11:11»، وبدأت الجهة المنتجة في طرح الافيش التشويقي للعمل تمهيداً لطرح الفيلم بالسينمات في أواخر شهر يناير الجاري. 

ويجسد "نصار" خلال الأحداث شخصية محامي يدعى "سعيد" الذي يطلق الرصاص على نفسه، ويتصادف وجود ثلاثة أشخاص في هذا الوقت، وهم غادة عادل ومحمد الشرنوبي ومعتز هشام، وتدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعى تشويقى حيث إن الحدث الرئيسي بالفيلم يحدث في الساعة 11 و11 دقيقة، وفي هذا التوقيت تحديدا تحدث أشياء لم يتوقعها أحد، ويتورط إياد نصار في قضية كبرى، ويورط فيها عدد من الأشخاص دون قصد.

فيلم«11:11» بطولة إياد نصار وكلًا من غادة عادل، ومحمد شرنوبي، بقيادة المخرج كريم أبوزيد، الذى انتهى من كافة عمليات المونتاج والمكساج الخاصة بالفيلم.

النجم إياد نصار إياد نصار يحصل على التأشيرة الذهبية اياد نصار 11 11 الفنان إياد نصار تفاصيل فيلم 11 11

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