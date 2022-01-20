الخميس 20 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«الكويتي للتنمية»: الأمية أبرز معوقات المرأة الريفية في البلدان النامية

امرأة ريفية
امرأة ريفية

أكد الصندوق الكويتي للتنمية، أن المرأة الريفية تواجه تحديات كثيرة والتي تعتبر معوقات في مسيرتها المعيشية، كاشفاً أن من أبرز المعوقات التي تواجه المرأة الريفية هو تفشي الأمية في المجتمعات الريفية، حيث إن كثير من النساء الأميات يعشن في المناطق الريفية ويمثلن أكثر من ثلثي أميات العالم، وتتراوح نسب الأمية بين النساء الريفيات ما بين 10-80% .

وتابع الصندوق، أن عدم المساواة بين المرأة والرجل في حقوق امتلاك الأراضي من المعوقات التي تواجه المرأة في الريف، حيث إن معظم الأراضي تكون مسجلة بأسماء الذكور، مما يقلل من حقوق المرأة في الأراضي ومواردها، وتمثل المرأة ما بين 5-15% فقط من إجمالي حائزي الأراضي والحيازات الزراعية في كثير من الدول النامية.

وأشار الصندوق إلى أن التفاوت في الأجور أدى الى افتقار النساء إلى المساواة في الحصول على الأجور لصالح الذكور، بسبب الأعراف والحواجز الاجتماعية التمييزية في كثير من المجتمعات الريفية، حيث تكون فجوة الدخل بين المرأة والرجل أوسع من تلك في المناطق الحضرية، بالإضافة إلى ضعف الائتمانات الزراعية التي لا تفضل البنوك التجارية بشكل عام الإستثمار في المناطق الريفية، وفرصة المرأة الريفية تقل في الحصول على القروض من البنوك لأن أغلبية الأراضي ليست مسجلة باسم المرأة، ولذا فإنها تعانى من النقص الشديد في خدمات توفير القروض الائتمانية، ما يصعب عليها شراء المدخلات الزراعية الأساسية لغرض الإنتاج.

وأضاف الصندوق أن ضعف الإدارة الفنية في إدارة الموارد أدى إلى افتقار المرأة الريفية إلى التدريب والإرشاد الكافي والمناسب في المجال الإداري والفني لمواردها الزراعية، فضلا عن ضعف تسويق المنتجات حيث يرجع السبب الرئيسي لهذه المشكلة إلى ضعف البنى التحتية في الأرياف، وبالأخص الطرق الزراعية ووسائل المواصلات والنقل، مما يستهلك وقتا طويلا للوصول إلى مراكز تخزين وتسويق المنتجات.

ولفت الصندوق أن من أبرز المعوقات أمام المرأة في الريف هو محدودية تمثيل المرأة في جمعيات المنتجين ومستخدمي المياه. 

الصندوق الكويتي للتنمية المرأة المراة الريفية النساء المجتمعات الريفية

رئيس التحرير

وائل لطفي

رجل الإصلاح

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