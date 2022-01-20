مصرع طفل صدمته سيارة مسرعة على طريق سقارة في البدرشين

لقي طفل مصرعه، اليوم الخميس، إثر اصطدام سيارة مسرعة به بطريق سقارة بدائرة مركز شرطة البدرشين جنوب محافظة الجيزة.

البداية كانت بتلقي ضباط مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود متوفي بطريق سقارة بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين مصرع طفل صدمته سيارة مسرعة وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تحفظت القوات على السائق والسيارة المتسببة في الحادث، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.