مياه سوهاج تعلن عن إتاحة فرص عمل للخريجين

أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب عن إتاحة فرص عمل للخريجين في 14 تخصص تشمل وظائف مهندس وكيميائي وأخصائي سلامة وصحة مهنية ومحاسب وأخصائي موارد بشرية وكاتب ومدخل بيانات وأمين خزينة وفني مساحة وفني تشغيل وصيانة وفني معمل وسائق وسائق معدات ثقيلة وعامل تشغيل وحرفي.

وأوضح عبد الغفار أن هذه الفرص تأتي في إطار المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة وبدء الاستعداد لاستلام وتشغيل محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج.

من جانبها، أوضحت سمية عساف، رئيس قطاع الموارد البشرية، أنه يوجد عدد من الشروط للالتحاق بالوظائف المعلن عنها منها أن يكون المتقدم من أبناء محافظة سوهاج وألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا ولا يزيد عن 35 عامًا وأن يجتاز الاختبارات التحريرية والعملية والمقابلة الشخصية وأنه يمكن التقديم للوظائف المعلن عنها فى الفترة من 1 فبراير إلى 20 فبراير من العام الجاري من خلال موقع الشركة الإلكتروني www.scww.com.eg.

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