تجديد حبس شاب قتل جدته لسرقتها وسداد قسط هاتف محمول بالشرقية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة أبوكبير بالشرقية، اليوم الخميس، استمرار حبس متهم، يعمل مبيض محارة، لمدة 15 يوما، لقتله جدته المسنة بالتعدى عليها بالضرب المبرح لسرقة حلقها الذهب.

بداية الواقعة كانت بتلقى مركز شرطة أبوكبير بلاغا بوصول "شوقية ع م" 73 عاما، لمستشفى أبوكبير المركزى، مصابة بكدمات وجرح قطعى بالرأس، وتم تحويلها إلى مستشفى الأحرار لتقديم الخدمة العلاجية اللازمة لها، وبعد 48 ساعة من تلقيها الرعاية الطبية توفيت متأثرة بإصابتها.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث الوفاة إثر تعرضها للضرب من قبل حفيدها لابنتها "م م م"، 18 عاما، مبيض محارة، مقيم بالصالحية الجديدة.

وكشفت التحريات عن قيام المتهم بارتكاب الواقعة لمروره بضائقة مالية «قسط هاتف محمول»، فتوجه لمنزل جدته وطلب منها إعطاءه 600 جنيه، وعندما رفضت قام بالتعدى عليها بالضرب وسرق مبلغ 200 جنيه من حافظة نقودها ولاذ بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات اللازمة وإذن النيابة العامة تمكنت مأمورية من مباحث الشرقية من ضبط المتهم، وتحرر له المحضر رقم 425 جنح مركز شرطة أبوكبير، وتمت إحالته لنيابة أبوكبير العامة التي وجهت له تهمة القتل العمد، وقررت حبسه ومراعاة مدة التجديد له.