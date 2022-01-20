الخميس 20 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

عمليات القاهرة: لم نتلق أى شكاوى من امتحان رياضيات رابعة ابتدائى

طلاب
طلاب

بدأت امتحانات نصف العام، اليوم، لطلاب النقل الإعدادي العام والرياضي، بمحافظة القاهرة، بينما تبدأ السبت المقبل امتحانات نصف العام، للصفين الخامس والسادس الابتدائي والصف الأول الثانوي العام.

أما الأحد الموافق 23/1/2022، فسيبدأ امتحانات النقل للتعليم الفني والصف الثاني الثانوي العام، على أن تبدأ امتحانات الشهادة الاعدادية يوم السبت الموافق 29/1/2022.

وتابعت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بالقاهرة انتظام سير اللجان الامتحانية اليوم والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم اللجان وتوفير المطهرات والكمامات وأجهزة قياس درجات الحرارة ومتابعة تطعيم العاملين منذ فجر اليوم، بقيادة محمد عطية مدير المديرية.

وأشار إلى انتهاء طلبة الصف الرابع الابتدائي اليوم لامتحانات الفصل الدراسي الأول 2022 حيث تختتم الامتحانات بمادة الرياضيات وانتظام سير لجان الامتحانات.

 ويبلغ عدد طلبة الصف الرابع الابتدائى بالقاهرة 212859 طالب وطالبة تقريبا.

وشدد مدير المديرية، على أن غرفة العمليات، لم تتلق أي شكاوى حتى الآن، والتزام واضعي الامتحانات بأسئلة بنك الأسئلة الواردة من الوزارة وكذلك نماذج الإجابات.

جدير بالذكر أن طلاب الصف الرابع الابتدائي يؤدون امتحان مادة الرياضيات في ختام امتحانات نصف العام الدراسي.

ويؤدي التلاميذ اليوم الخميس، بجميع محافظات الجمهورية، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة حفاظا على الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

العام الدراسي اجراءات امتحانات الحرارة العاملين منتصف محافظة الزمن السادس الابتدائى وزير التربية والتعليم

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وائل لطفي

رجل الإصلاح

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