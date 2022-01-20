الخميس 20 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الزراعة: تنوع مصادر استيراد القمح من 14 دولة طبقا للمواصفات

القمح
القمح

أكد الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن الحجر الزراعي المصري اعتمد 14 دولة منشأ لاستيراد القمح طبقا للمواصفات القياسية المصرية التي وضعها الحجر، على أن تقوم وزارة التموين ممثلة في هيئة السلع التموينية بالتقدم بالمواصفات في شكل مناقصات لكل دولة لشراء القمح لجميع الدول التي تم تحديد الاستيراد منها وتقدم الدول عروضها واسعارها لمصر لتختار مصر أفضل الاقماح بأقل الأسعار طبقا للمواصفات.

وقال "العطار" في تصريحات لـ"الدستور" إن الدول التي اعتمدها الحجر الزراعي لاستيراد منها طبقا للمواصفات هي فرنسا، واستراليا والمجر وأوكرانيا والمجر وبلغاريا وروسيا ورومانيا، وكندا والأرجنتين وبولندا، وألمانيا، و ليتوانيا وإندونيسيا إلى جانب ضم دولة جديدة هي لاتفيا، مشيرا إلى أن هذه الدول تقدم لمصر سعرها لتختار بين العروض والمناقصات وأفضل الأسعار، وأن أي دولة تتفق مواصفاتها مع مصر يتم الاستيراد منها.

وحول فرض روسيا ضرائب جديدة  على المزارعين وتأثيرها على استيراد القمح ، قال "العطار" أن فرض ضرائب على المزارعين سترفع التكلفة وبالتالي سيرتفع سعر القمح الروسي وبالتالي لن يتم الاستيراد بأسعار مرتفعة وستواجه وزارة التموين ممثلة في هيئة السلع التموينية الاستيراد من دول أخرى أقل سعرا، ونحن لدينا تنوع في مصادر استيراد القمح من أكثر من 14 دولة ولن يتأثر السوق المصري بسوق أو أكثر، كما أنه لدينا القمح المحلي الذي سيتم حصاده خلال شهر أبريل المقبل.

وأوضح "العطار" أن وزارة الزراعة ممثلة في الحجر الزراعي دورها فني فقط في تحديد مواصفات استيراد القمح وتحاشي الأمراض والشوائب المخلوط والحشرات في القمح بينما الشراء وتحديد الأسعار تقوم بها وزارة التموين ممثلة في هيئة السلع التموينية لصالحها ودخلها صوامعها بعد الكشف على الشحنات وتحليلها وتنقيتها من الشوائب ثم طحنها لصالح رغيف الخبز المدعم.

وزارة التموين وزارة وزارة الزراعة قمح استيراد روسيا مصادر التموين السلع التموينية الدكتور احمد العطار الاستيراد

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