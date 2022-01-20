تطعيم 12 ألفا ضد كورونا في تونس خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة التونسية تطعيم 11 ألفا و753 شخصًا بلقاح فيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة، في بيان، أن إجمالي الذين تم تطعيمهم منذ انطلاق الحملة في مارس الماضي يبلغ 6 ملايين و140 ألفا و624 شخصا، حيث تم تطعيم 4 ملايين و521 ألفا و938 شخصا بجرعتين من اللقاح المضاد لكورونا، ومليون و618 ألفا و686 بجرعة واحدة من لقاح جونسون أو من المصابين سابقا.

وأضافت أن إجمالي الجرعات المقدمة منذ مارس الماضي بلغت 12 مليونا و592 ألفا و621 جرعة، فيما بلغ عدد المسجلين بالمنظومة الصحية 7 ملايين و800 ألف و853 شخصًا.

وطالبت الوزارة المواطنين التسجيل بالمنصة الصحية لتلقي اللقاح.