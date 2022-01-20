الخميس 20 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع شاب بمركز تلا على يد مراهقين أثناء فض شجار بينهم

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

استقبلت مستشفى تلا المركزي، جثة شاب ثلاثيني كان قد لقي  مصرعه بقرية كفر ربيع التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، بطلق خرطوش أثناء فض مشاجرة بين طفلين كانا يحملان فرد خرطوش، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى لمحاولة إسعافه ولكن لفظ أنفاسه الأخيرة، وتم إبلاغ مركز شرطة تلا لبدء التحقيقات في الواقعة.

وتلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة تلا يفيد بمصرع "ح. ن. ا" 32 سنة مقيم قرية كفر ربيع دائرة المركز بطلق خرطوش أثناء فض مشاجرة بين طفلين، وتم نقل الجثمان لمستشفى تلا المركزي، وجارِ ضبط الجاني، واستكمال التحقيقات في الواقعة، والدفع بقوة أمنية من مركز الشرطة.

وأوضح شهود عيان لـ"الدستور" سمع الأهالي ضجيج مشاجرة بين طفلين يحملان فرد خرطوش قاموا بإصابة أحد الأشخاص في قدمه وبمرورهم مسرعين من أمام متجر الشاب المغدور حاول ان يفرقهم من الشجار ولكن صدمه أحدهم بطلق خرطوش في صدره أودى بحياته في الحال. 

كما أضاف شاهد العيان أن المتوفى يبلغ من العمر 32 عام يقيم قرية كفر ربيع دائرة مركز شرطة تلا بمحافظة المنوفية، أب لطفلين، يمتلك سوبر ماركت، وأثناء عمله داخل السوبر ماركت، سمع ضجيج ووجد تشاجر بين طفلين يبلغان من العمر حوالي 14 عامًا، وأثناء فض المشاجرة أطلق أحدهم طلق خرطوش أصابت صدره وتوفي على إثر ذلك، وسط حالة من الذعر والحزن بين الأهالي.

محافظة المنوفية اطفال قدم شرطة قوة أمنية مشاجرة رؤساء شباب محافظ

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وائل لطفي

رجل الإصلاح

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