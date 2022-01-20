تعرف على أول أيام رمضان 2022 فى الدول العربية

يبحث العديد من المسلمين حول العالم، عن بداية الشهر الكريم من هذا العام الجديد، فقد ينتظرون قدوم شهر رمضان الكريم على أحر من الجمر، حيث فيه تتنزل الرحمات ويعم الخير على العالم بأسره.

وتستعر ض "الدستور" موعد أول أيام رمضان ٢٠٢٢ في الدول العربية.

موعد أول أيام رمضان ٢٠٢٢ في الدول العربية

يصوم المسلمون الأصحّاء خلال شهر رمضان منذ مطلع أذان الفجر حتى غروب الشمس، و قد يستثنى من ذلك الأطفال والمسافرون والمصابون بأمراض جسدية أو عقلية أو الحوامل؛ نظرًا لعدم قدرتهم على تحمل مشقة الصيام.

الصوم، هو أبرز أركان الإسلام، حيث يتضمن ترك الأكل والشرب والتدخين والجماع في النهار، ويسهم بشكل كبير فى مساعدة المسلمين إلى الحفاظ على نقاء الفكر والأفعال في رمضان، ويمثل عيد الفطر نهاية شهر الصيام.

وعن موعد شهر رمضان 2022، يتوقع معظم خبراء الفلك أن يصادف 2 أبريل 2022، على أن يتم تأكيد الموعد بناءً على تقليد رؤية الهلال، ويستمر لمدة 30 يومًا وينتهي عند غروب الشمس يوم الأحد 1 مايو 2022.

وقد يأتي هلال شهر رمضان لعام 1443 هجريًا مباشرة بعد حدوث عملية الاقتران، وذلك فى تمام يوم الجمعة 29 من شعبان لعام 1443 هجريًا الموافق 1 أبريل عام 2022 وهو يوم الرؤية، وفلكيًا تكون غرة شهر رمضان المعظم 1443 يوم السبت 2 أبريل لعام 2022.

كما أعد موقع "طقس العرب" المختص بالأحوال الجوية، مؤخرًا دراسة في نوفمبر 2021، تقول إن رؤية هلال رمضان 2022-1443 سيكون ممكنًا بعد غروب الشمس يوم الجمعة 1 أبريل، ومن ثم فإن من المتوقع أن يكون شهر رمضان يوم السبت 2 أبريل، في جميع الدول العربية.