الأربعاء 19 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

إطلالة مثيرة لـ«هيفاء وهبى» فى شوارع باريس (صور)

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

تواصل الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي تصوير مشاهد فيلمها الجديد “فوق برج إيفيل” والمقرر عرضه خلال صيف 2022 الجاري.

هيفاء وهبى 

وخضعت “هيفاء” لجلسة تصوير بشوارع العاصمة الفرنسية باريس بإطلالة جذابة ومثيرة رغم برودة الطقس، حيث ارتدت ميني جيب وقميص باللون الأبيض، وجوارب سوداء شفافة، وشعر منسدل على كتفايها.

هيفاء وهبى 

"فوق برج إيفل"

الفيلم من إخراج أحمد خالد موسى، تأليف كريم حسن بشير، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، ومن المفترض تصوير معظم مشاهده بالعاصمة الفرنسية باريس، وياشرك في بطولة العمل كل من مصطفى خاطر، ومحمد ثروت ومحمد سلام وحمدى الميرغنى.

هيفاء وهبى 

آخر أفلام هيفاء وهبي، كانت “أشباح أوروبا” الذي كان من المقرر طرحه في السينمات قبل أن يتوقف بسبب أزمات كثيرة نشبت بين هيفاء ومحمد وزيري المنتج ومدير أعمالها.

هيفاء وهبى 

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الأكشن والمغامرات، بالإضافة إلى بعض المشاهد الرومانسية، ويشارك في بطولته النجمة هيفاء وهبي أحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن، قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبوالسعد وشريف يسري، وإخراج محمد حماقي.

هيفاء وهبى 

يشار إلى أن هيفاء وهبى احتفلت مؤخراً بخطوبة شقيقتها هناء، وسط حضور عائلى فى الحفل الذى أقيم العاصمة اللبنانية بيروت، ووجهت هيفاء رسالة إلى أختها قائلة: "غارقة في حب رؤية هذه اللحظة من حياتك الجديدة.. أحبك يا أختى".

هيفاء وهبى 

وكانت آخر أعمال هيفاء وهبى الدراما التليفزيوينة مسلسل "أسود فاتح" وشارك في بطولته وروجينا، وأحمد فهمي، ومعتصم النهار، وصبري فواز، وعمر السعيد، وفراس سعيد، ورانيا منصور، وحسام الجندي، وحنان سليمان، ونانسي صلاح، وناصر سيف، ونبيل نور الدين، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعي لا يخلو من التشويق، تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.

هيفاء وهبي باريس العاصمة الفرنسية باريس اطلالة مثيرة العاصمة الفرنسية

رئيس التحرير

وائل لطفي

رجل الإصلاح

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