الأربعاء 19 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

نجاة 5 من الموت فى حادث سير بمركز أبوقرقاص

حادث
حادث

نجا 5 أشخاص من الموت المحقق، اليوم الأربعاء، إثر انفجار الإطار الأمامى لسيارة ملاكى على الطريق الصحراوى الغربى بالقرب من مركز أبو قرقاص في محافظة المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة بانفجار الإطار الأمامى لسيارة ملاكى على الطريق الصحراوى الغربى بالقرب من مركز أبو قرقاص.

وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام لتلقى العلاج، وتحرر بالواقعة المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة لتباشر التحقيقات، كما قامت إدارة المرور بإزالة آثار الحادث لتسيير حركة المرور.

الطريق الصحراوي الأجهزة الأمنية محافظة المنيا انفجار غرفة عمليات النجدة الطريق الصحراوي الغربي 5 أشخاص

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وائل لطفي

رجل الإصلاح

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