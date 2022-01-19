مقتل 3 من قادة «داعش» في العراق

أعلن الأمن الوطني العراقي، اليوم الأربعاء، عن مقتل الإرهابي المدعو خليل إبراهيم فياض، آمر مفارز ما يسمى قاطع الكرخ الشمالي واثنين من معاونيه.

ووفقاً لوكالة "الأولى نيوز" العراقية، أوضح الأمن الوطني أن الإرهابيون الثلاثة كانوا يرتدون أحزمة ناسفة تم تفكيكها بعد قتلهم.

وأضاف أن الإرهابي خليل إبراهيم فياض كان مسؤولاً عن تجهيز العبوة التي انفجرت في منطقة الكاظمية قبل عام تقريباً، مشيراً إلى أن المجموعة الإرهابية قتلت اثنين من أبناء الصحوات قبل يومين.

وقال نائب القائد العام لقوات التحالف الجنرال كارل هاريس، اليوم الثلاثاء، إن تنظيم "داعش" الإرهابي لا يزال يشكل تهديداً حقيقياً لأمن واستقرار العراق وسوريا.

جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئاسة حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، عقب لقائه هاريس، بحسب شبكة رووداو الإعلامية الكردية.