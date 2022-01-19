الأربعاء 19 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تبول في الطريق.. التصريح بدفن جثة شاب طعنه مبيض محارة بالدقهلية

سكين
سكين

أمرت النيابة العامة في الدقهلية، اليوم الأربعاء، التصريح بدفن جثة شاب طعنه مبيض محارة في الشارع لمعاتبته على التبول في الطريق العام بمركز المنصورة.

كان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمأمور مركز، شرطة طلخا من إدارة تأمين المستشفيات الحكومية بوصول  محمد عبـد الله محمد، 22 سنة، إلى مستشفى المنصورة الدولى جثة هامدة؛ نتيجة إصابته بجرح نافذ بالقلب؛ ادعاء تعدي من آخرين.

وانتقل على الفور ضباط مباحث مركز شرطة طلخا إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين قيام "السيد ال. ص" 20 سنة، مبيض محارة بالتعدي على المجني عليه بالضرب بآلة حادة وإحداث إصابته التي أودت بحياته وذلك على إثر خلافات سابقة بينهم منذ يومين بسبـب معاتبة المجني عليه صـديق المتهم "أحمد م. م" 20 سنة، عامل ومقيم بذات القرية، لتبوله بالطريق العام، واليوم تقابل المجني عليه والمتهم وحدثت بينهم مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته التي أودت بحياته.

وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تمكن ضباط مباحث مركز شرطة طلخا من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وبإرشاده تم ضبط الأداة المستخدمة في الواقعة وهي عبارة عن "مطواة".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرر عن ذلك المحضر رقم 739 لسنة 2022 جنح طلخا وجارِ العرض على النيابة العامة.

 

 

النيابة العامة في الدقهلية مبيض محارة شاب دفن جثة مركز المنصورة الطريق العام

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