«الخشت» يرأس اجتماع مجلس كلية طب قصر العيني ويفتتح عددًا من الوحدات

ترأس الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اجتماع مجلس كلية طب قصر العيني، وذلك عقب افتتاح أعمال تطوير قسم جراحة القلب والصدر، ووحدة قسطرة الطوارئ التابعة لقسم القلب، ومعمل الباثولوجيا الجراحية، وذلك ضمن عملية التطوير والتحديث الشاملة التي تشهدها مستشفيات قصر العيني لتقديم الخدمات الطبية بجودة عالية للمرضى الذين يزيد عددهم على 3 ملايين مريض سنويًا.

حضر فعاليات افتتاح تطوير واستحداث الوحدات والمعمل قيادات كلية طب قصر العيني، في مقدمتها الدكتورة هالة صلاح عميدة كلية الطب، والدكتور حسام صلاح المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة، ومديري المستشفيات والدكتور محمد عبدالغني رئيس قسم القلب، والدكتور أحمد عبدالعزيز أستاذ الباثولوجيا، والدكتور محمد أبوالعز أستاذ جراحة القلب والصدر، والدكتور إيهاب الشيحي رئيس قسم جراحة القلب والصدر.

وخلال لقائه بمجلس كلية طب قصر العيني، استعرض الدكتور الخشت عمليات التطوير والتحديث على مستوى القطاع الطبي بجامعة القاهرة في السنوات الماضية من تطوير هائل وطفرة غير مسبوقة في تنفيذ مشروع تطوير المستشفيات والتي شملت مستشفيات قصر العيني، ومعهد الأورام القومي القديم، ومستشفى 500 500، واستكمال مستشفى ثابت ثابت، ووضع حجر الأساس لمشروع المجمع الطبي لعلاج الأطفال، مشيرًا إلى أنه تم العمل على تنفيذ نحو 70 مشروع تطوير ورفع كفاءة وإنشاء بقيمة إجمالية تبلغ حتى الآن مليارًا و187 مليونًا و742 ألف جنيه.

وخلال الافتتاح، استمع الدكتور الخشت إلى شرح مفصل عن أعمال التطوير والتجديد التي تمت في قسم جراحة القلب والصدر والتي تراعي ضوابط مكافحة العدوى وكود المستشفيات للحفاظ على تقديم أفضل وأسرع خدمة علاجية للمرضي مع الحفاظ على سلامة العاملين، حيث بلغت تكلفة التطوير نحو 5 ملايين جنيه، وتتكون الوحدة من 44 سرير إقامة، بالإضافة إلى قسم خاص لجراحات الصدر ورعاية متوسطة لها أربع أسرة وغرفة موجات صوتية، ووحدة علاج طبيعي، ومكتبة وغرفة للتدريب واالبحث العلمي وغرفة عزل.

واستعرض رئيس جامعة القاهرة، ما تم في وحدة قسطرة الطوارئ التابعة لقسم القلب بتكلفة حوالي تسعة ونصف مليون جنيه والتي تُعد إضافة جديدة لمجموعة وحدات القسطرة التابعة لقسم القلب وتعكس التوجه في النمو والتوسع في الخدمات المقدمة كمًا وكيفًا للتخفيف من وطأة هذا المرض، حيث تستهدف الوحدة بشكل أساسي خدمة الأعداد المتزايدة من مرضى القلب من بين المرضى المترددين على وحدة الطوارئ بمستشفى الطوارئ الجديد، والمرضى المحولين من المستشفيات الأخرى، ومرضى قصور الشرايين التاجية ومرضى كهربية القلب، وذلك من خلال الكفاءات عالية التدريب من أطباء وتمريض وفني القسطرة والذين يعملون على مدار اليوم لتقديم خدمات الوحدة الجديدة للمرضى.

كما استعرض الدكتور محمد الخشت ما تم من تطوير وتحديث للأجهزة في معمل الباثولوجي والذي يأتي ضمن منظومة متكاملة بمستشفيات قصر العيني تحت مسمي مركز قصر العيني للكشف المبكر وعلاج أورام الثدي، وقد بلغت تكلفة تجهيز المعمل نحو 11 مليون جنيه لإعداده ليكون معملًا مرجعيًا لأورام الثدي على مستوى الجمهورية واعتماده من كلية الباثولوجيين الأمريكية (CAP) وهى أعلى هيئة دولية لاعتماد المعامل. ووجه الشكر إلى رؤساء الأقسام أثناء الافتتاحات ا. د محمد عبدالغني رئيس قسم القلب. وا. د إيهاب الشيحي رئيس قسم جراحة القلب والصدر، وا. د عصام عياد رئيس قسم الباثولوجى.

من جانبها قالت الدكتورة هالة صلاح عميدة كلية طب قصر العيني، إن عمليات التطوير والتجديد التي تحدث في مستشفيات قصر العيني تهدف إلى الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة لكل المواطنين من جميع المحافظات وبالمجان بالكامل.

وأضافت عميدة كلية الطب أن مركز قصر العيني للكشف المبكر وعلاج أورام الثدي يضم بالإضافة إلى معمل الباثولوجيا الجراحية، العيادات الخارجية والمجهزة لاستقبال جميع الحالات، ووحدة صحة المرأة بقسم الأشعة التشخيصية والتداخلية والمجهزة بأحدث الأجهزة، ووحدة العمليات الجراحية لإجراء جميع جراحات الثدي البسيطة والمتقدمة وجراحات إعادة البناء، وقسم علاج الأورام والعلاج الإشعاعي لتقديم أحدث بروتوكلات العلاج العالمية بالمجان من علاج كيميائي وهرموني وعلاج موجه وعلاج إشعاعي، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية وعلى رأسها الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي، وإشراك المنظومه الصحية وعلى رأسها المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة ومراكز الأورام في جميع محافظات الجمهورية.

من جانبه، قال الدكتور حسام صلاح المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة، إن أعمال التطوير والتجديد لقسم جراحة القلب والصدر شملت تطويرًا كاملًا لأعمال السباكة والكهرباء، وتركيب تكييفات، وتغیيرًا كاملًا لأرضيات وحوائط القسم شاملة أعمال النقاشة والجرانيت، وتغييرًا وتجديدًا كاملًا لحمامات القسم وجميع الغرف، وتغییرًا کاملًا لجميع أسرة المرضى لتصبح أتوماتيكية كهرباء، وتجديدًا كاملًا للأسقف وتغيير الأبواب والألوميتال، وتجديد الرعاية المتوسطة بالقسم ورفع كفاءتها، وتجديد فرش الغرف للأطباء والاجتماعات والتمريض، وتقسيم عنابر المرضى إلى وحدات خاصة بكل مريض مراعاة للخصوصية ولمنع انتشار العدوى، وبعض الأعمال الخشبية، وتطويرًا كاملًا لقاعات الدرس والمناقشات العلمية، وتجهيز غرف الأطباء والتمريض، وإنشاء وحدة علاج طبيعي مجهزة لمرضى جراحات القلب والصدر، وإنشاء صيدلية، وغرفة لعمل موجات فوق صوتية.