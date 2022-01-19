إصابة 7 أشخاص في انقلاب «ميكروباص» أمام الجامعة الأمريكية

أصيب 7 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، اليوم الأربعاء، في انقلاب «ميكروباص» أمام الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة .

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة، بلاغا من شرطة النجدة بوجود حادث مروري أمام الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة، ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن مدعومة بأوناش مرورية وسيارات إسعاف، وتبين انقلاب سيارة ميكروباص وإصابة 7 أشخاص وتم نقلهم للمستشفيات لتلقي العلاج، وتم رفع آثار الحادث وفتح الطريق أمام السيارات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة العرض على النيابة للتحقيق.