الأربعاء 19 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 7 أشخاص في انقلاب «ميكروباص» أمام الجامعة الأمريكية

جريدة الدستور

أصيب 7 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، اليوم الأربعاء، في انقلاب «ميكروباص» أمام الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة .

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة، بلاغا من شرطة النجدة بوجود حادث مروري أمام الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة، ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن مدعومة بأوناش مرورية وسيارات إسعاف، وتبين انقلاب سيارة ميكروباص وإصابة 7 أشخاص وتم نقلهم للمستشفيات لتلقي العلاج، وتم رفع آثار الحادث وفتح الطريق أمام السيارات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة العرض على النيابة للتحقيق.

القاهرة الجديدة الجامعة الأمريكية انقلاب كدمات متفرقة آثار الحادث

رئيس التحرير

وائل لطفي

العدل الاجتماعى بإيقاع ٢٠٢٢

الأكثر قراءة

«أسوشيتدبرس»: السيسى يتخذ خطوة لتخفيف الأعباء عن المصريين

محمد الباز: هؤلاء شاركوا في اغتيال وائل الإبراشي

2700 جنيه الحد الأدنى.. موعد صرف الزيادة الجديدة فى الأجور التى أقرها الرئيس السيسي اليوم

مستند.. حكم المؤبد الصادر بحق الإرهابي «حسام منوفي»

تعرف على تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 19-1-2022

تجديد حبس المتهم بقتل شاب فى جلسة صلح بمصر الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

بهجة منير مراد.. فى مئويته

حسين دعسة

أموال الضمان الاجتماعي في الأردن.. قمة التعافي واستثمار يستشرف المستقبل

وجيه أمين عبدالعزيز

الصمت.. يرحمكم الله!

جمال-أسعد

وداعًا وعليهم جميعا رحمة الله

لواء.حمدى البطران

هل كان العقاد متطرفًا

أحمد سعد زايد

كيف تكون مثقفًا نقديًا؟

عبدالوهاب داود

شهادة حية على سنوات حاسمة

منى رجب

عندما يشارك الفن التشكيلى فى حركة التنوير والتنمية

صور

الزمالك وفاركو

الأهلى والإسماعيلى

عزاء الإعلامى الراحل وائل الإبراشى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يدمّر منزل عائلة فلسطينية في حي الشيخ جرّاح

السلطات الإسرائيلية تشن حملة اعتقالات وتقتحم مدرسة وتتوغل شمال قطاع غزة

توتر في القدس على خلفية قرار إخلاء منزل فلسطينيين