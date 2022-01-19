الأربعاء 19 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بتر قدم سيدة أثناء محاولتها استقلال قطار سوهاج- القاهرة

قطار
قطار

أصيبت ربة منزل في العقد السادس من العمر، ببتر بالقدم اليمنى، عقب انزلاق قدميها على شريط السكة الحديد، أثناء محاولتها اللحاق بأحد القطارات أثناء تحركه من محطة سكة حديد سوهاج، فانزلقت قدماها وسقطت ما بين القطار والرصيف؛ ما أدى إلى بتر مشط قدمها اليمنى. 

البداية عندما تلقى قسم شرطة النقل والمواصلات، بلاغًا يفيد بأنه أثناء تحرك القطار "أسوان- القاهرة" من محطة سكة حديد سوهاج.

حاولت إحدى السيدات استقلال القطار أثناء تحركه فانزلقت قدماها وسقطت ما بين القطار والرصيف؛ ما أدى إلى بتر مشط قدمها اليُمنى.

تم نقل المصابة إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتها الصحية، وبالانتقال والفحص تبين إصابة المدعوة "صباح. ش. م- 51 عامًا- ربة منزل- وتقيم بمحافظة قنا"، ببتر بالقدم اليُمنى عقب سقوطها بين القطار والرصيف، أثناء محاولتها استقلال القطار بسوهاج.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

مساعد وزير الداخلية النيابة العامة أمن سوهاج مستشفى سوهاج شرطة النقل والمواصلات مستشفى العلاج أمن قطار

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