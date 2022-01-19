«ذا ناشيونال» تشيد بجهود الحكومة في إنعاش القطاع السياحي والأثري

أشادت صحيفة “ذا ناشيونال” بجهود الحكومة المصرية في إنعاش القطاع السياحي والأثري، مشيرة إلى أن مصر تعول على كنوزها الثقافية والأثرية التي لا تقدر بثمن من أجل إنعاش القطاع السياحي والاقتصادي الذي تضرر بسبب جائحة كورونا.

وسلطت الصحيفة الضوء على تصريحات وزير السياحة والآثار "خالد العناني" في الجامعة الأمريكية بالقاهرة حيث قال: إن مصر قامت بجهود كبيرة من أجل افتتاح متاحف جديدة وترميم المواقع الأثرية وإقامة عرضين رائعين في محاولة للحفاظ على تراثها الثقافي والترويج له.

وقال مساء أمس الثلاثاء: "حتى أثناء كوفيد عندما لم يكن لدينا سائحون، كنا نقوم بجهود كبيرة من أجل الحفاظ على تراثنا، وأشار إلى أن البلاد شهدت نهضة ثقافية في السنوات الأخيرة بدعم حكومي.

وقالت الصحيفة: عانت السياحة في مصر والتي تمثل حوالي 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بشدة خلال وباء كورونا، وقضت قيود السفر وعمليات الإغلاق على 17.6 مليار دولار من الاقتصاد المصري في عام 2020، وفقًا للمجلس العالمي للسفر والسياحة ولكن الحكومة تعول على أعظم أصولها لإلغاء هذه الخسائر: كنز لا يقدر بثمن من الآثار.

ويوجد في مصر أكثر من 2500 موقع أثري، 60 في المائة منها مصرية قديمة "فرعونية"، بينما تنتمي الباقية إلى الديانات الإبراهيمية، وتضم 40 في المائة من المواقع الإسلامية والقبطية واليهودية والحديثة.

وقال العناني: "من بين 2500 موقع في مصر، يزور السائحون فقط العشرات".

وفي عام 2017 ، طلبت وزارة الآثار 1.3 مليار جنيه إسترليني (80 مليون دولار) لتنشيط قطاع المتاحف ، وإعادة فتح المواقع المغلقة وبناء متاحف جديدة بتكلفة 40 إلى 70 مليون جنيه إسترليني (2.5 مليون دولار إلى 5 ملايين دولار) لكل منها، من بينها المتحف القومي للحضارة المصرية الذي تم افتتاحه عام 2017، ومتحف نجيب محفوظ بالقاهرة القديمة الذي تم افتتاحه عام 2019. متحف الغردقة، متحف شرم الشيخ، متحف كفر الشيخ ومتحف النقل الملكي بوسط القاهرة.

كما تم افتتاح عدد من المتاحف في مدن أخرى منها الشرقية ومرسى مطروح وسوهاج في 2018 ، وطنطا في 2019.

وقال العناني: "عندما أفتتح متاحف في الشرقية وطنطا وسوهاج والمنيا ، فإن ذلك لا يجلب لي السائحين ، لكنه مهم للغاية للتوعية والحفاظ على الهوية المصرية".

وقال إن افتتاح متحف عواصم مصر "قريبًا جدًا" و "جاهز بنسبة 100٪" بالعاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة، سيسلط المتحف الضوء على قصص المدن المختلفة التي كانت بمثابة عاصمة مصر.

وتشمل الافتتاحات الأخرى المخطط لها هذا العام قصر محمد علي في القاهرة والمتحف اليوناني الروماني في الإسكندرية والمتحف المصري الكبير المرتقب (GEM)، وعن المتحف المصري الكبير قال العناني ان ميزانيته خاصة ومنفصلة عن باقي المتاحف، حيث تكلف المبنى وحده حوالي 1 مليار دولار بينما تيلغ مساحة المبنى 490 ألف متر مربع، لاسيما ويعرض المتحف أكثر من 55000 قطعة أثرية.

وقال العناني: إن المتحف سيفتتح في النصف الثاني من العام إذا كانت الظروف المتعلقة بفيروس كورونا مستقرة ، ملمحًا إلى أنه قد يتزامن مع الذكرى المئوية لاكتشاف مقبرة توت عنخ آمون في نوفمبر وأضاف: "أتلقى طلبات كل يوم من جميع أنحاء العالم لمنحهم استثناء لزيارة المعرض. واعدكم ان لا احد سيزور صالات العرض قبل الافتتاح الرسمي ". "انها مفاجئة."

وفي العام الماضي ، احتل العرض الذهبي للفراعنة في أبريل والذي نقل 22 مومياء ملكية من المتحف المصري في ميدان التحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية واستعراض شارع أبو الهول في الأقصر في نوفمبر عناوين الصحف العالمية وقال العناني: "لقد كانت فرصة رائعة لنظهر للعالم أننا نحترم تراثنا .

وتحدث العناني عن العديد من مشاريع الترميم ، مثل مسجد الأزهر في مارس 2018 ، و المعبد اليهودي في الإسكندرية في يناير 2020 ، وقصر البارون إمبان في هليوبوليس في يونيو من نفس العام.

وتابعت الصحيفة:" حدثت اكتشافات أثرية كبيرة خلال فترة تولي العناني لمنصيه ، مثل اكتشاف بعثة مصرية لأكثر من 150 تابوتًا في سقارة في أكتوبر ونوفمبر 2020.

وهناك حوالي 250 بعثة أثرية من أكثر من 25 دولة تعمل في مصر ، بالإضافة إلى حوالي 80 بعثة أثرية مصرية.

قال العناني: "أنا فخور جدًا بأن غالبية الاكتشافات الأثرية في السنوات القليلة الماضية قامت بها بعثات مصرية". "هذه نهضة للآثار المصرية أيضًا."

وقال إن اكتشافاً آخر سيعلن عنه المجلس الأعلى للآثار في وقت قريب من شهر مارس "سيجذب الكثير من اهتمام العالم". ولم يفصح عن مزيد من التفاصيل.