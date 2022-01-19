الأربعاء 19 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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حوادث

بسبب لعبة.. التصريح بدفن جثة طفل توفي أمام شقيقه بكفر الشيخ

جثة طفل
جثة طفل

أمرت النيابة العامة في كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، التصريح بدفن جثة طفل توفى بسبب لف حبل حول رقبته خلال اللهو مع شقيقه واللعب -لعبة المشنقة-، عقب انتهاء الطب الشرعي من عمله، واستدعاء أسرة الطفل المتوفى لسماع أقوالهم وأقوال شقيق المجني عليه. 

وعن التفاصيل عثر على  طفل عمره 13 سنة، بالصف الأول الإعدادي، مقيم بقرية المرابعين، التابعة لمركز كفر الشيخ، متوفي  وبسؤال أهليته أكدوا أنه لقى مصرعه على يد شقيقه أثناء اللعب، حيث لف الأخ الأصغر حبلًا على رقبة شقيقه، أدى ذلك إلى كسر حنجرته  ووفاته متأثرًا بإصابته.

وأن الأسرة حاولت إنقاذ الطفل بنقله للمستشفى وعقب توقيع الكشف الطبي من قبل أطباء استقبال مستشفى كفر الشيخ العام، أخبر الأطباء أسرة الطفل بوفاته متأثرًا بإصابته، وجرى  نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

تحرر المحضر بالواقعة إداري مركز شرطة كفر الشيخ، وجارِ العرض على جهات التحقيق لمتابعة التحقيقات بالواقعة.

النيابة العامة في كفر الشيخ لف حبل طالب جثة التصريح بدفن قرية المرابعين

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وائل لطفي

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بسبب لعبة.. التصريح بدفن جثة طفل توفي أمام شقيقه بكفر الشيخ

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