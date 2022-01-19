القبض على متورطين في اغتيال السفير الإيطالي بالكونغو

أعلنت الشرطة في الكونغو، القبض أعضاء في جماعة يُزعم ارتباطها بمقتل السفير الإيطالي، العام الماضي، وفقا لما أعلنته وكالة “نوفوستي” الروسية.

وقتل السفير لوكا أتاناسيو وحارسه الشخصي فيتوريو إياكوفاتشي وسائقهما مصطفى ميلامبو، في فبراير، خلال عملية اختطاف فاشلة على طريق في شرق الكونغو أثناء توجههم لزيارة مشروع إنساني للأمم المتحدة في مدرسة.

وقال قائد الشرطة بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، أبا فان آنج ، في اجتماع مع الحاكم العسكري لمقاطعة كيفو الشمالية كونستانت نديما، إنه تم القبض على مجموعة من المتورطين في مقتل أتاناسيو.

ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان المعتقلون قد وجهت إليهم تهم بشكل رسمي.

يأتي هذا فيما أعلنت الأمم المتحدة، أنّ ما يقرب من 400 عملية إعدام خارج إطار القضاء سُجلت في جمهورية الكونغو الديمقراطية في نوفمبر، حيث نُفذ أكثر من 10% منها على أيدي قوات الأمن الكونغولية ونُسبت أخرى إلى مجموعات مسلّحة.

وأوضح مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديموقراطية في تقريره الشهري أنّ "العناصر التابعة للدولة مسؤولة عن 39% من الانتهاكات الموثقة، بينها إعدام 40 شخصاً على الأقلّ (24 رجلاً وتسع نساء وسبعة أطفال)" في سائر انحاء البلاد.

وأضاف أنّ "61% من الانتهاكات ارتكبها مقاتلو المجموعات المسلحة، بينها إعدامات بإجراءات موجزة شملت ما لا يقل عن 345 شخصًا (258 رجلاً و 61 امرأة و 26 طفلاً)".

