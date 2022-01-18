الثلاثاء 18 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 3 طن لحوم فاسدة فى حملة على «سوق الثلاثاء» بأوسيم (صور)

حملة محافظة الجيزة
حملة محافظة الجيزة بسوق الثلاثاء

أسفرت حملة تموينية مكبرة أطلقتها محافظة الجيزة، اليوم الثلاثاء، عن ضبط 3 طن لحوم ودواجن ومشتقاتهما غير صالحة للاستخدام الآدمي وعرضها للبيع بسوق الثلاثاء في أوسيم.

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وضمت الحملة لجنة صحة وسلامة الأغذية بالمركز وإدارة الطب البيطري والبيئة والصحة وفور وصول الحملة فر كل الباعة المتواجدين بالسوق تاركين بضائعهم وجميع المنتجات التي يعرضونها لبيعها للمواطنين. 

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وبالكشف على البضائع تبين أن جميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي وفاسدة بالكامل ومجهولة المصدر وبلغت كمية المضبوطات ٣ طن لحوم ودواجن ومشتقاتهم وكفتة وكبدة غير صالحة للاستهلاك. 

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وشدد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة ،بتكثيف الحملات لمتابعة الأسواق والتأكد من السلع المقدمة بمراكز البيع والهايبر وتكثيف حملات الطب البيطري بالجيزة ورؤساء الأحياء ومديري المدن ورؤساء الوحدات المحلية بالقرى في أنحاء محافظة الجيزة. 

ضبط لحوم فاسدة ضبط لحوم فاسدة بالجيزة سوق الثلاثاء محافظة الجيزة أخبار محافظة الجيزة

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