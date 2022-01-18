ضبط 3 طن لحوم فاسدة فى حملة على «سوق الثلاثاء» بأوسيم (صور)

أسفرت حملة تموينية مكبرة أطلقتها محافظة الجيزة، اليوم الثلاثاء، عن ضبط 3 طن لحوم ودواجن ومشتقاتهما غير صالحة للاستخدام الآدمي وعرضها للبيع بسوق الثلاثاء في أوسيم.

وضمت الحملة لجنة صحة وسلامة الأغذية بالمركز وإدارة الطب البيطري والبيئة والصحة وفور وصول الحملة فر كل الباعة المتواجدين بالسوق تاركين بضائعهم وجميع المنتجات التي يعرضونها لبيعها للمواطنين.

وبالكشف على البضائع تبين أن جميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي وفاسدة بالكامل ومجهولة المصدر وبلغت كمية المضبوطات ٣ طن لحوم ودواجن ومشتقاتهم وكفتة وكبدة غير صالحة للاستهلاك.

وشدد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة ،بتكثيف الحملات لمتابعة الأسواق والتأكد من السلع المقدمة بمراكز البيع والهايبر وتكثيف حملات الطب البيطري بالجيزة ورؤساء الأحياء ومديري المدن ورؤساء الوحدات المحلية بالقرى في أنحاء محافظة الجيزة.