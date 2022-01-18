انطلاق منافسات مسابقة «مستقبل وطن» لأوائل طلبة الإعدادية في المنيا (صور)

انطلقت اليوم الثلاثاء، فعاليات المرحلة الأولى من مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الإعدادية التي ينظمها حزب مستقبل وطن، في محافظة المنيا برعاية المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا وحضور محمد أبو العيون مدير عام الشؤون التنفيذية.

وتتنافس على جوائز المسابقة مدارس “منهري الإعدادية بإدارة أبوقرقاص التعليمية، الشهيد مصطفى العطار بإدارة مغاغة التعليمية، سيف النصر الشلابي بإدارة بنى مزار التعليمية”، للتصفيات على مستوى المحافظة وحصدت المركز الأول على مستوى المجموعة الاولى مدرسة الشهيد مصطفى العطار الإعدادية بإدارة مغاغة التعليمية.

حضر الفعالية أسماء رشاد مدير إدارة التعليم الإعدادي، ومحمد محمود مدير إدارة التعليم الابتدائي، ولفيف من القيادات التعليمية، وعددٍ من أعضاء حزب مستقبل وطن.

واختتمت أمس الاثنين، تصفيات المرحلة الثالثة من مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الابتدائية حيث جاءت نتائج التصفيات بفوز مدرسة البنين الابتدائية التابعة لإدارة دير مواس بالمركز الأول على مستوى المحافظة، وذلك بعد التصفيات بين ثلاث مدارس من الإدارات التعليمية التسع، وهي مدارس “الشهيد محمد محمود بإدارة ملوى التعليمية، الكاثوليك الابتدائية بإدارة وأبو قرقاص التعليمية، البنين الابتدائية بإدارة دير مواس التعليمية” وبذلك تنتهى مسابقة المرحلة الثالثة وتم تصعيد مدرسة البنين الابتدائية بإدارة دير مواس للتنافس على مستوى الجمهورية

مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الأعدادية بالمنيا

مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الأعدادية بالمنيا

مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الأعدادية بالمنيا

مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الأعدادية بالمنيا

مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الأعدادية بالمنيا

مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الأعدادية بالمنيا

مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الأعدادية بالمنيا

مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الأعدادية بالمنيا

مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الأعدادية بالمنيا

مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الأعدادية بالمنيا

مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الأعدادية بالمنيا

مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الأعدادية بالمنيا

مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الأعدادية بالمنيا

مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الأعدادية بالمنيا

مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الأعدادية بالمنيا

مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الأعدادية بالمنيا

مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الأعدادية بالمنيا