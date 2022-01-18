براتب 2300 جنيه.. «القوى العاملة» تعلن فرص عمل جديدة

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة بني سويف، عن توافر فرص عمل جديدة، بإحدى شركات الأمن والحراسة، وبراتب 2300 جنيه.

وتضمنت الوظائف المتاحة بالشركة، 40 فرد أمن، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل عالي، أو متوسط، أو فوق المتوسط، وأن يتراوح أعمارهم بين 22 إلى 40 سنة، للعمل 8 ساعات.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على تلك الوظيفة، الاتصال على رقم 01019038784.

ويأتي ذلك ضمن جهود وزارة القوى العاملة، في توفير فرص عمل للشباب، حيث تقوم بإصدار نشرة توظيف مرتين شهريا، تتضمن فرص عمل تتناسب مع جميع الأعمار والمؤهلات المختلفة، وذلك في محاولة للحد من معدل البطالة بين الشباب، حيث تستهدف وزارة القوى العاملة تخفيض معدل البطالة بنحو 1.5% سنويا.

ويمكن للشباب الاطلاع على كافة فرص العمل المتاحة بتلك النشرة عن طريق موقع وزارة القوى العاملة على اللينك التالي:

http://www.manpower.gov.eg/

وكانت مديرية القوي العاملة بمحافظة بني سويف، قامت خلال شهر نوفمبر الماضي، بتعيين 1057 شابًا من مختلف المؤهلات، منهم 6 من ذوي القدرات، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" بشركات القطاع الخاص والاستثماري، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وبلغوا 2662 شاباً، فضلاً عن استخراج 812 ترخيص مزاولة الحرفة، و708 شهادة قياس مستوى المهارة.