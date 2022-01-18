البرتغال: تسجيل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ ظهور الوباء في البلاد

أعلنت سلطات الصحة البرتغالية اليوم الثلاثاء تسجيل 43 ألفا و729 إصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» على مستوى البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، في أعلى حصيلة إصابات يومية تسجلها البلاد منذ ظهور الوباء.

ووفقا لما أفادت صحيفة «بابليكو» البرتغالية، فقد ارتفع بذلك إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد منذ ظهور الوباء وحتى اليوم إلى مليون و950 ألفا و620 إصابة، بينما بلغ إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" طوال تلك الفترة 19 ألفا و380 وفاة.

وفي الشهر الماضي، وافقت البرتغال على تطعيم الأطفال من 5 أعوام حتى 11 عاما ضد فيروس كورونا، حسبما أعلنت وزارة الصحة البرتغالية.



وبهذه الخطوة، ستكون البرتغال قادرة على زيادة معدل التطعيم الذي وصل حتى الآن إلى 88%، وهو معدل مرتفع مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى.



وقالت السلطات في لشبونة إن نحو 638 ألف طفل سيكونون مؤهلين لتلقي اللقاح.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وعلى صعيد آخر، سلمت البرتغال هذا الأسبوع دفعة جديدة تضم 187 ألفًا و200 جرعة من لقاح استرازينيكا المضاد لكوفيد-19 إلى موزمبيق، بحسب بيان أصدرته الوزارة .