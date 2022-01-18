الثلاثاء 18 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

صعود محدود لمؤشرات البورصة بمستهل التعاملات

البورصة
البورصة

صعدت مؤشرات البورصة بنحو محدود، في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء – منتصف تعاملات الأسبوع، بدعم من عمليات شراء استباقية على بعض الأسهم، على خلفية التراجعات التي أصابت أغلبيتها مع مطلع تعاملات الأسبوع الجاري.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة بلغت 0.04%، ليصل إلى مستوى 11836 نقطة، كما صعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة بلغت 0.08%، ليصل إلى مستوى 2061 نقطة.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة  بلغت0.2%، ليصل إلى مستوى 14085 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة بلغت 0.13% ، ليصل إلى مستوى 4688 نقطة.

وصعد المؤشر الذي يقيس أداء الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 0.05%، ليصل إلى مستوى 2196 نقطة، ما ساهم فى صعود المؤشر الأوسع نطاقًا "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة بلغت 0.13% ليصل إلى مستوى 3231 نقطة.

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