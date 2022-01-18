غرق 43 مهاجرا قبالة سواحل المغرب الجنوبية

لقي 43 مهاجرا غير نظامي بينهم نساء ورضع حتفهم إثر غرق القارب الذي كانوا على متنه قبالة سواحل المغرب الجنوبية أثناء محاولتهم العبور إلى جزر الكناري.

وقال المتحدث باسم منظمة "كامينادو فرونتيراس" غير الحكومية لوكالة فرانس برس إن الحادث وقع فجر الأحد قبالة سواحل مدينة طرفاية وأسفر عن مصرع 43 شخصا بينهم 14 امرأة وثلاثة رضع، بينما أنقذ 10 آخرون وانتشلت جثتان، مشيرا إلى أن غالبيتهم يتحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء.

وأضاف: "أطلقت نساء من بين الأشخاص العشرة الذين نجوا، نداءات استغاثة حوالى الرابعة صباح الأحد، لكن السلطات المغربية لزمها ساعات لتحديد موقع القارب وإغاثته".

ومن جانب آخر، عثر على جثتي رجلين قبالة ساحل جزيرة فويرتيبنتورا بأرخبيل الكناري.

والعام الماضي قتل أكثر من أربعة آلاف مهاجر أو فقدوا خلال محاولتهم العبور إلى إسبانيا، غالبيتهم العظمى في الطريق نحو جزر الكناري.

وعام 2021، وصل 37385 مهاجرا على الأقل الى السواحل الإسبانية، حسب آخر أرقام وزارة الداخلية الإسبانية.