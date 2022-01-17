الإثنين 17 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

حكومة الوحدة تبحث الأحكام والقضايا المرفوعة ضد ليبيا بالخارج

عبد الحميد الدبيبة
عبد الحميد الدبيبة والنائب العام ومحافظ المصرف المركزي

بحثت حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الاثنين، في اجتماع موسع بطرابلس الأحكام والقضايا المرفوعة ضد الدولة الليبية.

وعُقد بديوان مجلس الوزراء الليبي، اليوم الاثنين، اجتماع موسع بحضور رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة والنائب العام الصديق الصور ومحافظ مصرف ليبيا المركزي للصديق الكبير ورؤساء ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية والليبية للاستثمار ووزيري الخارجية والدولة لشؤون الرئيس ومجلس الوزراء ومندوب عن إدارة القضايا بحضور اللجنة المكلفة من مجلس الوزراء؛ لمتابعة عدد من القضايا، بحسب بيان لحكومة الوحدة.

وبحسب البيان خصص الاجتماع لمتابعة الأحكام الصادرة ضد  الدولة الليبية في عدد من الدول وآخرها في المملكة البلجيكية ودولة تونس وغيرها من القضايا ذات العلاقة.

من جهته؛ أكد رئيس الوزراء أن المسؤولية تجاه هذا الملف لابد أن تكون تضامنية وضرورة تحديد المهام بشكل واضح وفق آلية قانونية وإدارية منتظمة.

واتفق الحاضرون في الاجتماع على عقد اجتماعات دورية لمتابعة نتائج عمل اللجان المشكلة والإجراءات المتخذة من قبل مكتب النائب العام وديوان المحاسبة بالخصوص، فيما أصدر عبد الحميد الدبيبة تعليماته بتقديم الدعم اللازم لإدارة القضايا حتي تستطيع القيام بالمهام المناطة بها.

رئيس الوزراء يتفقد مستشفى طرابلس الجامعي

وتفقد قام رئيس الوزراء الليبي مستشفى طرابلس الجامعي لمتابعة سير العمل ومتابعة أعمال التوسعة والتطوير بالمستشفى في قسم الإسعاف، كما افتتح قسم النساء والولادة بعد صيانته، والذي أصبح يشغل عدداً من الحضانات لحديثي الولادة والتي كانت مخزنة لمدة أربع سنوات بدون استفادة منها، وأثنى الرئيس على التحسن الملحوظ لمن يزور المستشفى بعد انتهاء أعمال الصيانة.

وتابع مع موظفي وأطباء المستشفى الإجراءات التي تمت من قبل إدارة المستشفى لحل المشاكل التي عرضت عليه في زيارته السابقة، والتي تابعها شخصيًا بعد التنسيق بين إدارة المركز ووزارتي الصحة والمالية.

حكومة الوحدة الوطنية طرابلس الدولة الليبية مجلس الوزراء الليبي عبدالحميد الدبيبة الصديق الصور مصرف ليبيا المركزي تونس المملكة البلجيكية

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وائل لطفي

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