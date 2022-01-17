الإثنين 17 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«زراعة الشيوخ» تناقش توفير التقاوى وممثل الحكومة: «توجيهات بالتوسع فى إنتاج القمح»

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

عقدت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب عبدالسلام الجبلي، اليوم الاثنين، اجتماعًا لمناقشة توفير التقاوي الزراعية، بحضور الدكتور عباس الشناوى وكيل أول وزارة الزراعة.

وأكد أعضاء لجنة الزراعة خلال الاجتماع على ضرورة توفير التقاوي الزراعية لجميع المحاصيل بأنواعها المختلفة لتحقيق وفرة في الإنتاج.

وأشار أعضاء اللجنة إلي أن تسهيل توفير التقاوي الزراعية يساهم في زيادة الإنتاج الزراعي من المحاصيل المختلفة وتقليل الاستيراد. 

وخلال الجلسة، قال الدكتور عباس الشناوي، ممثل وزارة الزراعة، إن هناك توجيهات بالتوسع فى التقاوى المنتقاة للقمح لتعظيم الاستفادة والتوسع الرأسي فى الإنتاجية فكلما تم استخدام التقاوى المنتقاة كلما تحصلنا على محصول وفير يتفوق على أى تقاوى أخرى بمتوسط من 3 إلى 4 أراديب للفدان الواحد.

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أصدر توجيهات بالدخول فى اتجاه البرنامج الوطني لإنتاج بذور الخضروات، مضيفًا أن المشروع القومى لإنتاج البذور يقلل من فاتورة الاستيراد، ويساهم فى زيادة الإنتاجية.

ورفع المستشار عبدالوهاب عبدالرازق أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، على أن تعود للانعقاد صباح يوم الأحد 30 يناير في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا.

وزارة الزراعة الرئيس عبد الفتاح السيسي الخضروات مجلس الشيوخ الإنتاج الزراعي محصول القمح مشروع قانون المحاصيل الاستراتيجية

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