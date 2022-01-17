بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في انقلاب «ميكروباص» بطريق الساحل الشمالي

أصيب 4 أشخاص بجروح بالغة، إثر انقلاب سيارة أجرة “ميكروباص” مساء اليوم الإثنين، أمام قرية سيدي عبدالرحمن بالساحل الشمالي على طريق “الإسكندرية - مطروح” الصحراوي.

ونقل المصابين إلى مستشفى العلمين، لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة.

والمصابين هم كلًا من "محمد احمد شبل،41 سنة" مصاب بما بعد الارتجاج وكدمة بالصدر وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، "أحمد محمود زياد، 47 سنة" مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، "فارس احمد السعيد، 28 سنة"، مصاب بما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالفقرات العنقية وكدمة بالصدر وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و"وليد محمد النشار، 21 سنة" مصاب بما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجميعهم مقيمون في الإسكندرية.

كانت غرفة عمليات الإسعاف تلقت بلاغاً بوقوع حادث انقلاب سيارة أمام مدخل قرية سيدي عبد الرحمن، في الساحل الشمالي.

وتم الدفع بسيارات إسعاف، إلى مكان البلاغ لإخلاء المصابين ونقلهم إلى المستشفى.

وانتقلت قوة من الشرطة لمعاينة موقع الحادث وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.