علاقة غير شرعية دمرت حياته.. حكاية «أبو النوم» المتهم بإشعال النار في شقته ببورسعيد

كشف أهالي منطقة عمر بن الخطاب نطاق حي الزهور بمحافظة بورسعيد، عن حكاية الشخص الذي أشعل اليوم، النيران في وحدته السكنية، وتهديد حياة سكان العقار للخطر.

وأكد شهود عيان لـ«الدستور»، أن م ا ر الشهير بـ أبو النوم شاب كان طبيعيًا، وكان يعمل من أجل لقمة عيشه في مغسلة أقامها أسفل العقار، يقوم من خلالها بغسيل السيارات والسجاد للأهالي وسكان المنطقة، وأضافوا: «كان بينه وبين أحد السيدات المقيمات بالمنطقة علاقة غير شرعية حتى أنها كادت أن تترك زوجها من أجله، ومع انتهاء هذه العلاقة تحولت حياته وبات يقوم بأفعال غريبة تهدد حياته وحياة المواطنين».



وروى شهود العيان، أنه قبل أيام تناول المتهم سم فئران وكاد أن يفقد حياته لولا نقله للمستشفى، وأقدم كذلك على قطع شرايين يديه، وكذلك محاولة الانتحار من الدور الخامس، بجانب أفعال كثيرة تهدد حياته وحياة الأهالي.



وأشار أهالي المنطقة، إلى أنهم حاولوا كثيرًا الحديث معه ليعود عن أفعاله، إلا أنه بات خطرًا يهدد حياة الأهالي، مطالبين بمعاقبته أشد العقاب علي ما قام به، قائلين: «ماذا لو فقد طفل أو سيدة أو مسن حياته نتيجة ما حدث».



يذكر أن اللواء حسني عبد العزيز مدير أمن بورسعيد قد تفقد موقع الحادث، وتمكن ضباط قسم شرطة الزهور من القاء القبض علي المتهم م ا ر الشهير بأبو النوم، بعد أن حاول الهروب، وتجري النيابة العامة التحقيق.



وتمكن فريقًا من الحماية المدنية ببورسعيد، من السيطرة علي الحريق بـ 3 سيارة إطفاء، وذلك قبل أن يصل إلى الوحدات المجاورة والعقار السكني، وقاموا بتبريد آثار النيران حتى لا يشتعل الحريق مرة أخرى.