الإثنين 17 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة المتهمين بالشروع في قتل صاحب مصنع بالقاهرة الجديدة للجنايات

المتهمين
المتهمين

أحالت نيابة القاهرة الجديدة اليوم الاثنين، شخصين إلى محكمة الجنايات بتهمة الشروع في قتل مالك مصنع أحذية بسبب خلافات مالية نشبت بينهم في التجمع الخامس.

وذكر قرار الإحالة أن المتهمين “عبدالله.ع”، “شادى.ع” أقروا بالتعدي على المجني عليه بسبب خلافات مالية بينهم.

وأقر المتهمون بأن المجنى عليه عرض عليهم مشاركته في مصنع للأحذية وبعد الاتفاق، قاموا بإعطائه مبلغ 400 ألف جنيه واتفق معهم على تحصيل الأرباح بعد عام من إنشاء المصنع.

وأضاف المتهمين أنه بعد مرور الفترة المتفق عليها تهرب من دفع المكاسب الربع سنوية المتفق عليها، فطالبوه برد أصل المبلغ 400 ألف جنيه لكنه رفض وأنكر حصوله على أى مبالغ مالية، وبعد خلافات ومشاجرات نشبت بينهم قاموا بالتعدى عليه  بسلاح أبيض " كتر".

وتلقى قسم شرطة التجمع بلاغًا من أحد المستشفيات بوصول صاحب مصنع أحذية مصاب بجرح نافذ وباجراء التحريات اللازمة تم تحديد المتهمين وضبطهم وأقروا بإرتكاب الواقعة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

حبس نيابة متهمين مصنع أحذية

رئيس التحرير

وائل لطفي

حقوقنا وحقوقهم

الأكثر قراءة

شاهد حفل توزيع جوائز الأفضل FIFA THE BEST 2021 (بث مباشر)

الرئيس السيسى يوجه بعلاج الطفلة رودينا وجدها

بتكليفات حكومية.. إلى أين وصلت رحلة حصر حملة الماجستير والدكتوراة؟

طقس شديد البرودة نهارا قارس البرودة ليلا.. الأرصاد توضح طقس الـ 72 ساعة القادمة

علاقة غير شرعية دمرت حياته.. حكاية «أبو النوم» المتهم بإشعال النار في شقته ببورسعيد

وزير الخارجية: مصر تدعم بناء المؤسسات الإفريقية فى المناطق المتضررة من الإرهاب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

هل كان العقاد متطرفًا

أحمد سعد زايد

كيف تكون مثقفًا نقديًا؟

عبدالوهاب داود

شهادة حية على سنوات حاسمة

منى رجب

عندما يشارك الفن التشكيلى فى حركة التنوير والتنمية

مؤمن المحمدي

ضهر دينا

حسين دعسة

السياسة الخارجية الأميركية، الفوضى أم سياسة عض الأصابع؟

رانيا عبد الرؤوف

«كنا واحد».. عرض مسرحى عن اتحاد العالم لمواجهة الخطر

محمد العسيري

دريد لحام فى جزيرة جرجا

صور

الأهلى والإسماعيلى

عزاء الإعلامى الراحل وائل الإبراشى

مؤتمر معرض نبيو.. مرحلة جديدة من صناعة الذهب

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعلق على احتجاز رهائن فى كنيس يهودى بولاية تكساس

القناة «12» الإسرائيلية: المدعى العام يعتقد أن نتنياهو قرر أخيرًا «الإقرار بالذنب»

سارة شريف تكتب: ترامب فرنسا