إحالة المتهمين بالشروع في قتل صاحب مصنع بالقاهرة الجديدة للجنايات

أحالت نيابة القاهرة الجديدة اليوم الاثنين، شخصين إلى محكمة الجنايات بتهمة الشروع في قتل مالك مصنع أحذية بسبب خلافات مالية نشبت بينهم في التجمع الخامس.

وذكر قرار الإحالة أن المتهمين “عبدالله.ع”، “شادى.ع” أقروا بالتعدي على المجني عليه بسبب خلافات مالية بينهم.

وأقر المتهمون بأن المجنى عليه عرض عليهم مشاركته في مصنع للأحذية وبعد الاتفاق، قاموا بإعطائه مبلغ 400 ألف جنيه واتفق معهم على تحصيل الأرباح بعد عام من إنشاء المصنع.

وأضاف المتهمين أنه بعد مرور الفترة المتفق عليها تهرب من دفع المكاسب الربع سنوية المتفق عليها، فطالبوه برد أصل المبلغ 400 ألف جنيه لكنه رفض وأنكر حصوله على أى مبالغ مالية، وبعد خلافات ومشاجرات نشبت بينهم قاموا بالتعدى عليه بسلاح أبيض " كتر".

وتلقى قسم شرطة التجمع بلاغًا من أحد المستشفيات بوصول صاحب مصنع أحذية مصاب بجرح نافذ وباجراء التحريات اللازمة تم تحديد المتهمين وضبطهم وأقروا بإرتكاب الواقعة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.