محافظ السويس يستقبل وفد شركة الاستادات القابضة (صور)

استقبل اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، بمكتبه اليوم، العميد محمد مرجان نائب رئيس مجلس إدارة شركة الاستادات القابضة لإدارة المنشآت والمشروعات الرياضية، والوفد المرافق له، بحضور الدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ وخالد سعداوي السكرتير العام، والعميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد.



حضر اللقاء كل من اللواء إسماعيل السيد مدير قطاع الأندية بالشركة، واللواء شريف الخولي مدير فرع الشركة بالسويس، ومحمد سعد مدير مديرية الشباب والرياضة، وأسامة الموشي رئيس نادي منتخب السويس، ومحمود غريب أمين صندوق نادي منتخب السويس لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالرياضة بالمحافظة، وبحث كيفية الارتقاء بعدد من اللعبات والاهتمام بالأندية الشعبية والنهوض بالرياضة داخل نادي منتخب السويس والارتقاء به ليعود لسابق عهده.



وقدم المحافظ الشكر لشركة الاستادات القابضة على لعب نادي منتخب السويس بأرض استاد السويس الرياضي بالمجان في دوري القسم الثاني، مؤكدًا أهمية الاهتمام بالرياضة بالمحافظة وبخاصة لما تتمتع به السويس من موقع جغرافي متميز متوسط بالقرب من العاصمة الإدارية ومدينة الجلالة والمطار ووجود خمس موانئ متخصصة ومقومات للاستثمار وأكثر من طريق دولي وشبكة طرق قوية داخلية مما يجعلها محافظة جاذبة للسكان، وتحتاج لهذا النوع من الاستثمار الرياضي لتشجيع الشباب علي ممارسة الرياضة والمشاركة في البطولات المحلية والدولية.