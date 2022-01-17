الإثنين 17 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ السويس يستقبل وفد شركة الاستادات القابضة (صور)

محافظ السويس ووفد
محافظ السويس ووفد شركة ستادات

استقبل اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، بمكتبه اليوم، العميد محمد مرجان نائب رئيس مجلس إدارة شركة الاستادات القابضة لإدارة المنشآت والمشروعات الرياضية، والوفد المرافق له، بحضور الدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ وخالد سعداوي السكرتير العام، والعميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد.

IMG-20220117-WA0022


حضر اللقاء كل من اللواء إسماعيل السيد مدير قطاع الأندية بالشركة، واللواء شريف الخولي مدير فرع الشركة بالسويس، ومحمد سعد مدير مديرية الشباب والرياضة، وأسامة الموشي رئيس نادي منتخب السويس، ومحمود غريب أمين صندوق نادي منتخب السويس لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالرياضة بالمحافظة، وبحث كيفية الارتقاء بعدد من اللعبات والاهتمام بالأندية الشعبية والنهوض بالرياضة داخل نادي منتخب السويس والارتقاء به ليعود لسابق عهده.

IMG-20220117-WA0024


وقدم المحافظ الشكر لشركة الاستادات القابضة على لعب نادي منتخب السويس بأرض استاد السويس الرياضي بالمجان في دوري القسم الثاني، مؤكدًا أهمية الاهتمام بالرياضة بالمحافظة وبخاصة لما تتمتع به السويس من موقع جغرافي متميز متوسط بالقرب من العاصمة الإدارية ومدينة الجلالة والمطار ووجود خمس موانئ متخصصة ومقومات للاستثمار وأكثر من طريق دولي وشبكة طرق قوية داخلية مما يجعلها محافظة جاذبة للسكان، وتحتاج لهذا النوع من الاستثمار الرياضي لتشجيع الشباب علي ممارسة الرياضة والمشاركة في البطولات المحلية والدولية.

IMG-20220117-WA0023
لقاء دراسة شعبية السويس منتخب السويس

رئيس التحرير

وائل لطفي

حقوقنا وحقوقهم

الأكثر قراءة

وزير الخارجية: مصر تدعم بناء المؤسسات الإفريقية فى المناطق المتضررة من الإرهاب

طقس شديد البرودة نهارا قارس البرودة ليلا.. الأرصاد توضح طقس الـ 72 ساعة القادمة

بتكليفات حكومية.. إلى أين وصلت رحلة حصر حملة الماجستير والدكتوراة؟

«الصحة» توضح سبب اختلاف فترات جرعات لقاح كورونا

«الإحصاء» يعلن أهم مؤشرات وفيات المصريين لعام 2020

الإسماعيلى يهدد بالانسحاب من كأس الرابطة: أخطاء تحكيمية فجة فى مباراة الأهلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

شهادة حية على سنوات حاسمة

منى رجب

عندما يشارك الفن التشكيلى فى حركة التنوير والتنمية

مؤمن المحمدي

ضهر دينا

حسين دعسة

السياسة الخارجية الأميركية، الفوضى أم سياسة عض الأصابع؟

رانيا عبد الرؤوف

«كنا واحد».. عرض مسرحى عن اتحاد العالم لمواجهة الخطر

محمد العسيري

دريد لحام فى جزيرة جرجا

محمود خليل

«الحركة المباركة» فى «ظلال الدين»

د. داليا مجدي عبدالغني

مُنتدى الشباب ... مبتدا مُجابهة الصعاب

صور

الأهلى والإسماعيلى

عزاء الإعلامى الراحل وائل الإبراشى

مؤتمر معرض نبيو.. مرحلة جديدة من صناعة الذهب

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعلق على احتجاز رهائن فى كنيس يهودى بولاية تكساس

القناة «12» الإسرائيلية: المدعى العام يعتقد أن نتنياهو قرر أخيرًا «الإقرار بالذنب»

سارة شريف تكتب: ترامب فرنسا