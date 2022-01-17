الإثنين 17 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

بالأرقام.. أسعار إطلالات سيدات العالم من أشهر بيوت الأزياء

جيل بايدن
جيل بايدن

في عالم الأزياء والموضة يحلم مصممي الأزياء حول العالم بأن ترتدي أشهر سيدات العالم من تصاميمهم، فما بالك لو كانت هذه السيدة الأولى.

وفي هذا التقرير نرصد أغلى الملابس التي ارتدتها السيدات الأوائل في العالم من تصميم أشهر مصممي الأزياء وذلك بحسب ما ورد في موقع «insider».

ميشيل أوباما:

في عام 2009، تعرضت ميشيل أوباما لانتقادات لارتدائها أحذية رياضية من لانفين بقيمة 540 دولارًا، وعندما سأل الصحفيون ممثليها عن الأحذية الرياضية الباهظة الثمن التي ترتديها، قالوا، "إنها أحذية"، أي أنه مهما بلغت قيمتها فإن هذا لا يدين السيدة الأولى في شيء.

كما ألقت أوباما خطابها الشهير "عندما يتراجعون، نرتقي" في المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي لعام 2016 في فستان أزرق كريستيان سيريانو بقيمة 995 دولارًا.

جيل بايدن:

ارتدت الدكتورة جيل بايدن بدلة زرقاء بقيمة 1000 دولار صممها آدم ليبس خصيصًا من أجل لقاء الملكة إليزابيث في عام 2021، وتم تنسيق الزي الأزرق لها مع ربطة عنق الرئيس بايدن.

كما ارتدت بايدن فستانًا منقوشًا من علامة براندون ماكسويل بقيمة 1390 دولارًا في أولمبياد طوكيو عام 2021.

ميشيل أوباما:

وارتدت أوباما بدلة مايكل كورس من التويد الرمادية بسعر 1،595 دولارًا في خطاب الاتحاد لعام 2015، وذكرت صحيفة الأوبزرفر أنه تم تغيير الجيب للسيدة الأولى بإزالة شق يصل إلى الفخذ والذي ظهر على نسخة المدرج في مجموعة كورس لشتاء 2013.

فستان ميشيل الأصفر:

فستان ميشيل أوباما، الأصفر بيع بالتجزئة بمبلغ 2095 دولارًا، وتم تخفيض سعر الفستان إلى 628 دولارًا .

فستان ميشيل الأزرق:

في عام 2015 ، استقبل أوباما البابا فرانسيس، وكانت السيدة الأولى برفقته وارتدت فستانًا أزرق من Carolina Herrera يُباع بسعر 2290 دولارًا، وتم بيع الفستان ذو الرقبة الطويلة والأكمام القصيرة على نيمان ماركوس.

 

جيل بايدن:

فستان بايدن الأزرق أوسكار دي لا رنتا، الذي ارتدته على غلاف مجلة فوج ، بيع بالتجزئة بسعر 2690 دولارًا، وتم بيع الفستان، الذي ارتدته أيضًا في مناسبات يوليو وأكتوبر.

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