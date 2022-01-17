الإثنين 17 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الغمري»: توثيق 70% من عقود شركات السياحة استعدادًا لبدء سفر المعتمرين

علاء الغمري
علاء الغمري

قال علاء الغمري، عضو الجمعية العمومية لغرفة الشركات السياحية، إن ما يقرب من ٧٠٪؜ من الشركات انتهت من توثيق عقودها مع منظمي الرحلات من الجانب السعودي، استعدادًا لانطلاق موسم العمرة، مطلع فبراير المقبل.

وأضاف "الغمري"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن الشركات السياحية انتهت من كافة الاستعدادات الخاصة بسفر المعتمرين؛ للمشاركة في عمرة "شهر رجب"، مع الالتزام بكافة التعليمات المتبعة من جانب المملكة العربية السعودية، وكذلك وزارة الصحة للحفاظ على سلامة المعتمرين المصريين.

ولفت إلى أن الشركات السياحية رغم استعدادها القوي لموسم العمرة إلى أن هناك عدد من المعوقات تواجة بعض الشركات والتي قدتتسبب تلك المعوقات في عدم مشاركتها في الموسم الجاري؛ بسبب الضوابط التي تم اعتمدها من قبل وزارة السياحة والآثار الخاصة بسفرالمشرفين على رحلات العمرة.

وأوضح أن قرار الوزارة بعدم تشغيل مشرفي الحج بالعمرة، يُعتبر عامل ضغط على بعض الشركات التي توقفت جميعا أكثر من عامينبسبب تداعيات فيروس كورونا.

وطالب وزارة السياحةً بإعادة النظر فيما يخص عدم مشاركة المشرفين، خاصة أن القرار سيمنع العديد من شركات عدم العمل بموسم العمرة الحالي.

يأتي هذا في الوقت الذي تقديم فيه أعضاء الشركات السياحية بمقترح لوزير السياحة وقطاع الشركات لحل أزمة المشرفين، وتضمن المقترح أستحداث وظيفة مشرف مساعد، بهدف بناء كوادر جديدة، ويمكن  بعد رحلة واحدة فقط يتحول إلى مشرف سياحة رسمي، ما يُساعد الشركات المواسم القادمة في حل مشكلة المشرفين، على أن يتم إضافته في ملف كل رحلة المشرف والمشرف المساعد، لتكون تأشيراتهم خارج الأعداد المصرح بها للقطاع.


 

 


 

 

 

اللجنة العليا للحج والعمرة مشكلة المشرفين الشركات السياحية فيروس كورونا الجانب السعودي موسم العمرة

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١٩٩٠-٢٠٢١

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