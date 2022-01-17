الإثنين 17 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط صاحب مصنع أسلاك كهربائية يدار دون ترخيص بمنشأة ناصر

ضبط صاحب مصنع
ضبط صاحب مصنع

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من ضبط صاحب مصنع أسلاك كهربائية بالقاهرة لإدارته المصنع دون ترخيص بمنشأة ناصر.

وتعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب مصنع أسلاك كهربائية "دون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، لإدارته المصنع "بدون ترخيص" وقيامه بتصنيع الأسلاك  الكهربائية مستخدماً خامات رديئة ومجهولة المصدر، فضلاً عن قيامه بوضع علامات  تجارية مقلدة غاشاً بذلك  جمهور المستهلكين.. وعثر بداخل المصنع على  3500 متر سلك كهرباء "تحمل علامة تجارية" - 25  بكرة سلك "خام"- 80  كيلو جرام كسر بلاستيك - 200 ملصق يحمل إسم علامة تجارية - 60 بكرة سلك فارغة مدون عليها علامة تجارية- كسارة بلاستيك – ميزان - 2 ماكينة "سحب وتغليف"  جميع المضبوطات مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته إعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الأسلاك الكهربائية مُستخدماً علامة تجارية ، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

القاهرة المصنع منشأة ناصر اسلاك كهربائية صاحب مصنع

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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