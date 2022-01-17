حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية الاثنين 17 يناير 2021

قدم موقع "times of india" حظك اليوم الأبراج الفلكية لليوم 17 يناير 2021، والتي جاءت كالتالي.

- برج الحمل

مستوى طاقتك مرتفعة اليوم لذلك ستجعلك سعيدًا ومتفائلًا لتلبية رغباتك في العمل الجاد، والفترة المقبلة ستخطط للذهاب في نزهات مع الأصدقاء والعائلة .

- برج الثور

تشعر بالحزن وتصبح عصبيًا في أول اليوم،و تكون أكثر سعادة في آخره وتشعر بالحيوية الداخلية مما يعزز ثقتك بنفسك ، ويجب عليك تجنب الإهمال في اتخاذ القرارات من حيث الجوانب المالية والمهنية والدراسية.

- برج الجوزاء

يجب توخي الحذر أثناء التعبير عن نفسك في العمل، كما يجب تجنب إقراض المال، وتأجيل اتخاذ القرارات المهمة في قضايا العقارات والأصول الأخرى.

- برج السرطان

تخطط لاستثمار بعض رأس المال في عملك مما قد يزيد السيولة في عملك، أرباحك قد تعزز من قدراتك المالية، يمكنك الاستمتاع بلحظات رومانسية مع زوجتك ، مما قد يعزز الانسجام في الحياة الأسرية.

- برج الأسد

قد تكون سعيدًا جدًا اليوم وقد تتحول خسائرك إلى أرباح، من المحتمل أن يكون لديك بعض التغييرات في مكانك أو منصبك أو مسؤولياتك في العمل ، من حيث الترقيات.

- برج العذراء

تحصل على مقابل لعملك الشاق، بمساعدة مرؤوسيك ، قد تتمكن من بدء أعمالك المؤجلة من زمن بعيد ، كما أن هناك بعض المكاسب في عملك والتي قد تعزز أموالك.

- برج الميزان

اليوم قد تشعر بالملل، قد يكون لديك بعض المشاكل الصحية، ننصحك بتأجيل الاستثمار في الأعمال التجارية.

- برج العقرب

يمكنك تنفيذ بعض الأفكار الجديدة في عملك، قد تظهر شراكات جديدة على أرض الواقع، واحذر بأن تكون تصرفاتك هي السبب في حدوث توتر داخل بيئة العمل الخاصة بك.

- برج القوس

تؤدي وظيفتك بشكل جيد، وقد يتعاون زملاؤك معك، ويكون أداؤك في الوظيفة جيدًا، وقد تتمكن من إكمال مشاريعك المؤجلة في الوقت المحدد، لذا يمكنك إقراض المال للاستثمار وهذا يعتبر أفضل توقيت .

- برج الجدي

يجب أن تحاول دعم نفسك في المواقف التي لا مفر منها، قد تواجه بعض التحديات قبل أن تحقق مكاسب سهلة، بطريقة ما قد تساعدك بركات كبار السن على الخروج من هذا الموقف، لذا استعن بوالدتك أو والدك أو شخص كبير تثق فيه.

برج الدلو

لديك العديد من المهام غير المكتملة و قد تكون ضحية لتقلبات مزاجية ويتم اختبار صبرك عدة مرات، كما أن والأخطاء السخيفة تجعلك مرتبكًا لإتمام عملك.

- برج الحوت

ستتمكن من الحفاظ على التوازن بين أرباحك ونفقاتك مما سيعزز أموالك، ستساعدك علاقاتك على تنفيذ خططك، خطط لزيارة كبار السن أو الأماكن الدينية.