الإثنين 17 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تعليم دمياط: لم نتلق شكاوى من امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل

تعليم دمياط
تعليم دمياط

تابع عبد العليم جمعـــة، مدير إدارة دمياط التعليمية، سير العملية الامتحانية و انتظامها للفصل الدراسى الأول بمدرسة عمرو بن العاص الابتدائية.

وترأس الدكتور خالد خلف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أعمال غرفة العمليات لمتابعة سير امتحانات نصف العام لسنوات النقل بجميع اللجان على مستوى المحافظة.

وأكد وكيل الوزارة أن غرفة العمليات تتابع سير الامتحانات لحظة بلحظة، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أية معوقات تؤثر على سير العملية الامتحانية بالتنسيق الكامل مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان المحافظة وجميع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية وحل أية مشكلات قد تواجه الطلاب أثناء أداء الامتحانات، مشيرًا أن الامتحانات تجرى وسط إجراءات إحترازية ووقائية مكثفة للطلاب والمعلمين حفاظا على سلامة الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية، ولم تتلقي غرفة العمليات أية شكاوى خاصة بسير العملية الامتحانية بمدارس المحافظة.

وتابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مستجدات الموقف الخاص بمشروع تطوير التنمية الحضارية "حيّنا" والذى ستشهده منطقة الشعراء خلال الفترة القادمة.

جاء ذلك خلال الاجتماع المُنعقد اليوم بحضور المهندس عمرو لاشين مدير برنامج الحوكمة و التشريعات و السياسات الحضارية بمكتب مصر لهيئة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN Habitat، والدكتور حامد حجازى مدير عام المكتب الفنى بالهيئة العامة للتخطيط العمرانى والمدير الوطنى للمشروع، كما تم خلاله استعراض محاور المخطط للبدء فى التنفيذ، بما تتضمنه من تقديم الدعم الدقيق للمخطط التفصيلى للمنطقة، وآليات تعزيز البنية الأساسية والتحتية بها، فضلاً عن تقديم الدعم الفنى وبناء قدرات العاملين بهذا المجال، الى جانب إعداد دراسة لتحقيق التنمية الاقتصادية بالمنطقة 

جاء ذلك خلال الاجتماع المُنعقد اليوم بحضور المهندس عمرو لاشين مدير برنامج الحوكمة و التشريعات و السياسات الحضارية بمكتب مصر لهيئة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN Habitat، و الدكتور حامد حجازى مدير عام المكتب الفنى بالهيئة العامة للتخطيط العمرانى والمدير الوطنى للمشروع.

إقليم محافظة دمياط أن الدكتورة منال عوض محافظ دمياط تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط دمياط تعليم دمياط

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