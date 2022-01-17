«السياحة»: اعتماد 202 وكيل سعودى لتقديم الخدمات للمعتمرين

كشف ياسر سلطان، عضو غرفة شركات السياحة، أن عدد الوكلاء السعوديين المفعلين حتى الآن على البوابة المصرية للعمرة وصل إلى 202 وكيل سعودي لتقديم الخدمات السياحية إلى المعتمرين.

وأوضح أنه يجب على الوكيل السعودي أن يقوم بتفعيل نفسه على البوابة المصرية للعمرة وسداد الرسوم المستحقة عليه للعمل بالسوق المصرية، التي تصل إلى قرابة 10 آلاف جنيه، كما أنه يجب على الشركات المصرية أن تقوم بالتعاقد مع وكلاء سعوديين مفعلين على البوابة المصرية للعمرة، فهناك وكلاء سعوديون سيتعاملون مع أسواق أخرى غير السوق المصري.

وأضاف "سلطان" فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه يشترط أن يكون لكل وكيل 5 شركات فقط من كل دولة، موضحًا أن الشركات حاليًا تقوم بتسجيل نفسها على البوابة المصرية للعمرة، وتقوم شركات السياحة بإخطار الوكالة السعودية التي ترغب في التعاقد معه بالحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بهم من خلال اللجنة الوطنية لأنشطة الحج والعمرة والزيارة، كما تقوم شركة السياحة المصرية وكذلك الوكالة السعودية بإنهاء إجراءات تسجيل نفسها على البوابة المصرية للعمرة واستيفاء الإجراءات والأوراق المطلوبة على البوابة من بينها (سجل تجاري حديث– شهادة الإياتا)، حتى يتسنى للغرفة الموافقة على الشركات واعتماد العقود.

وأوضح أن كل شركة راغبة فى موسم العمرة سداد تأمين إجمالي بقيمة مليوني جنيه و100 ألف لصـالح وزارة السـياحة والآثار، وشيك تحرره الشركات إلى غرفة شركات السياحة بقيمة مليون وتسعمائة ألف جنيه، ويجوز للشركات استرداد التأمين فى حالة توقف الموسم لأي سبب من الأسباب أو بعد شهر من تاريخ انتهاء الموسم، بشرط عدم وجود أي شكاوى ضد الشركة.

يشار إلى أنه يتم تسجيل الشركات السياحة ووكلائها السعوديين وتوثيق العقود بينهم من قبل غرفة شركات السياحة حتى الخامس والعشرون من شهر يناير الجاري، وبعد ذلك سيتم معرفة عدد الشركات التي يحق لها تنظيم العمرة.