الإثنين 17 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الإحصاء: 5.9 مليار دولار حجم التجارة مع إفريقيا خلال 10 أشهر

التجارة
التجارة

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع حجم التبادل التجارى بين مصر ودول إفريقيا إلى نحو 5.9 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2021 مقابل 4.4 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 1.5 مليار دولار.
ولفت جهاز الإحصاء إلى أن صادرات مصر إلى أفريقيا ارتفعت لـ 4.4 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من 2021 مقابل 3.2 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 1.2 مليار دولار.
وجاءت كينيا فى المرتبة الأولى بين دول القارة الأفريقية والتى ارتفعت لـ 316.3 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من 2021 مقابل 308.4 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدره 7.9 مليون دولار، يليها جنوب أفريقيا 103.8 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2021 مقابل 53.6 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 50.2 مليون دولار، فيما بلغت الصادرات المصرية لإثيوبيا 93.9 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2021 مقابل 88.4 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه بزيادة قدرها 5.4 مليون دولار.
أما فيما يخص الواردات، أظهر التقرير أن واردات مصر من دول أفريقيا ارتفعت إلى حدود 1.5 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2021 مقابل 1.2 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 300 مليون دولار.
وجاءت كينيا فى المرتبة الأولى بأعلى واردات بلغت قيمتها 189.6 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2021 مقابل 192.5 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 2.8 مليون دولار، يليها جنوب أفريقيا بقيمة 73.5 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2021 مقابل 67.9 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 5.5 مليون دولار، وبلغت الواردات من إثيوبيا 6.097 مليون دولار مقابل 6.2 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.

الاحصاء صادرات واردات مصر أفريقيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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