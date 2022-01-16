إحالة محامى هتك عرض سيدة بالمترو لمحكمة الجنايات

قررت النيابة العامة بقصر النيل اليوم، إحالة محام لمحكمة الجنايات لاتهامه بهتك عرض سيدة داخل محطة مترو السادات.

وتبين من التحريات والتحقيقات التي أشرف عليها المستشار أحمد صفوت، رئيس النيابة، أن المحامي المتهم استغل زحام المواطنين داخل محطة مترو السادات، وهتك عرض المجني عليها أثناء صعودها على السلم الكهربائي داخل محطة المترو، وعندما شعرت به استغاثت بأمن المحطة وألقي القبض عليه.

واستمعت نيابة قصر النيل إلى أقوال الضحية وشهود الواقعة، الذين أكدوا في التحقيقات هتك المتهم عِرض المجني عليها وصحة الاتهام.