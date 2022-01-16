قررت نيابة القاهرة الجديدة اليوم الأحد، إرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة بحوزة 3 متهمين للمعمل الكيماوي لفحصها وإرسال تقرير مفصل عنها.

وفي وقتٍ سابق، قررت نيابة القاهرة الجديدة حبس 3 متهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بحيازة كمية من مخدر الهيروين بمنطقة التجمع بالقاهرة الجديدة، وطالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهمين؛ (هاني .م)، (كريم .ح)، و(جمال .ح) - عاطلين - عُثر بحوزتهم على كمية من مخدر الهيروين وزنت ٦٠٠ جرامًا قبل ترويجها بمحيط القاهرة الجديدة.

وأقر المتهمون أمام النيابة بامتلاكهم المضبوطات بقصد ترويجها والكسب غير المشروع منها.

وكانت بداية الواقعة عندما وردت معلومات لقسم شرطة التجمع تفيد بقيام 3 عاطلين بترويج المواد المخدرة بدائرة القسم وبإجراء التحريات اللازمة، تم تحديد المتهمين وضبطهم وأقروا بامتلاكهم المضبوطات بقصد ترويجها والكسب غير المشروع منها، وتم اقتيادهم لقسم الشرطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.