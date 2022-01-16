الهجرة توضح الضمانات التي تقبلها شركات السمسرة في البورصة

نشرت وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، مقطع فيديو توضيحي عن كيفية تقديم ضمانات لشركات السمسرة قبل شراء الأسهم للاستثمار بشكل صحيح في البورصة، وذلك في ضوء بروتوكول التعاون بين وزارة الهجرة والبورصة المصرية، واستجابة لطلب المصريين بالخارج بطرح أوعية ادخارية واستثمارية متنوعة تلائمهم.

وقدمت وزارة الهجرة من خلال فيديو توضيحي الضمانات المطلوبة من شركات السمسرة للشراء بالهامش، وهي:

الأوراق المالية بشرط أن تقبلها شركة السمسرة كضمان. السندات الحكومية يمكن ايضا ان تقبلها شركات السمسرة بنسبة من قيمتها السوقية . تقديم خطاب مصرفي غير مشروط صادر لصالح شركة السمسرة أو أمين الحفظ من أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري. الوديعة البنكية بشرط أن يتم تجميدها لصالح شركة السمسرة أو أمين الحفظ، ويتم تقييمها بنسبة 90 % من أصل مبلغ الوديعة.

وهناك طريقة أخرى غير الاستثمار عن طريق الشراء بالهامش، وهي: اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع short selling

ويعتبر من مميزاته أن يضمن لك المكسب في سوق البورصة في حال صعود أو نزول قيمة الأسهم، ويعتبر عكس الشراء بالهامش الذي من خلال تقوم بشراء سهم تتوقعه صعود قيمته، أما الـ short selling هو استلاف سهم تتوقع نزول قيمته.

مثالا: إذا قمت باستلاف 100 سهم بقيمة 1000 جنيه، ومتوقع خلال شهر أن يقل ثمنهم لـ 500 جنيه، يقوم المستثمر ببيعهم بقيمة ألف جنيه، وبعد شهر يقوم بشراء نفس عدد الأسهم ولكن بقيمة أقل وهي 500 جنيه ويرجعهم مرة أخرى.

يذكر أن وزارة الهجرة وقعت مع البورصة المصرية بروتوكول تعاون يقضي بالعمل على صياغة خطط عمل تستهدف نشر ثقافة الادخار والاستثمار في البورصة المصرية، وكذا التدريب العملي والنظري على التداول، بالإضافة إلى التعاون والتكامل بين الطرفين لإدماج المصريين في الخارج للاستفادة من عوائد التنمية الاقتصادية، وتشجيعهم على الاستثمار في وطنهم، وهو أحد أهم توصيات مؤتمر الكيانات الذي تنظمه وزارة الهجرة، بما يفتح آفاقا إضافية للاستثمار للمصريين بالخارج وهو الاستثمار في سوق المال المصري تلبية لاحتياجاتهم.

ووفقا للبروتوكول، فإنه يتم تعريف المصريين بالخارج بسوق المال المصري والتداول الإلكتروني، وتنظيم حملات ترويجية للاستثمار بالبورصة، فضلا عن الاستفادة من خبرات المصريين بالخارج المتخصصين في تطوير سوق المال، وتشجيع المصريين بالخارج على الاستثمار في سوق المال مما سيؤدي إلى زيادة استثمارات المصريين بالخارج ودعم الاقتصاد الوطني.