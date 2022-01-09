كيف يمكن الاستثمار بالبورصة بضعف المبلغ الذي تملكه؟.. «الهجرة» تجيب

نشرت وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، مقطع فيديو توضيحي عن كيفية الاستثمار في البورصة بطريقة آمنة وبمبالغ مختلفة، في ضوء بروتوكول التعاون بين وزارة الهجرة والبورصة المصرية، واستجابة لطلب المصريين بالخارج بطرح أوعية ادخارية واستثمارية متنوعة تلائمهم.

وأكدت الوزارة، من خلال الفيديو، أن الجميع يظن أنه يجب الاستثمار فقط بمبالغ كبيرة ولكن ذلك خطأ يقع به الجميع، حيث يمكن أن تستمثر بضعف المبلغ الذي تملكه وذلك عن طريق الشراء بالهامش.

ما الشراء بالهامش

يعتبر اتفاق بين شركة السمسرة والعميل، حيث تقوم الشركة بدفع 50% من قيمة الأسهم والعميل يدفع الـ 50 % الآخرى.

وبخصوص الضمانات المقدمة للشركة، هو أن يتم سداد ما لا يقل عن 50% من المبلغ و 20% بالنسبة للسندات الحكومية، أو تقديم اي من الضمانات التي يتم قبولها تحت تصرف شركة السمسرة، وهي في حالة تجاوز نسبة المديونية 60% من قيمة الاسهم، لابد ان يتدخل العميل ويقوم بتخفيض المديونية لـ 50% وذلك خلال يوم عمل من تاريخ إخطار العميل من قبل شركة السمسرة ويكون الإخطار عن طريق ما تم الاتفاق عليه ضمن بنود العقد.

يذكر أن وزارة الهجرة وقعت مع البورصة المصرية بروتوكول تعاون يقضي بالعمل على صياغة خطط عمل تستهدف نشر ثقافة الادخار والاستثمار في البورصة المصرية، وكذا التدريب العملي والنظري على التداول، بالإضافة إلى التعاون والتكامل بين الطرفين لإدماج المصريين في الخارج للاستفادة من عوائد التنمية الاقتصادية، وتشجيعهم على الاستثمار في وطنهم، وهو أحد أهم توصيات مؤتمر الكيانات الذي تنظمه وزارة الهجرة، بما يفتح آفاقا إضافية للاستثمار للمصريين بالخارج وهو الاستثمار في سوق المال المصري تلبية لاحتياجاتهم.

ووفقا للبروتوكول، فإنه يتم تعريف المصريين بالخارج بسوق المال المصري والتداول الإلكتروني، وتنظيم حملات ترويجية للاستثمار بالبورصة، فضلا عن الاستفادة من خبرات المصريين بالخارج المتخصصين في تطوير سوق المال، وتشجيع المصريين بالخارج على الاستثمار في سوق المال مما سيؤدي إلى زيادة استثمارات المصريين بالخارج ودعم الاقتصاد الوطني.