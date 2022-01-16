الأحد 16 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط تشكيل عصابي «ينشل» المواطنين في الإسكندرية

عصابة
عصابة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بأسلوب النشل، في محافظة الإسكندرية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى قيام 3 أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات متعلقات المواطنين بأسلوب "النشل" مُتخذين من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، حال استقلالهم مركبة "توك توك"، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب عدد "6"وقائع بدائرة قسم شرطة أول المنتزه.

وأرشدوا عن المسروقات لدى عميليهما سيئ النية، مقيمان بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، وأمكن ضبطهما والمسروقات، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

وزارة الداخلية سرقة محافظة الاسكندرية أسلوب النشل تشكيل عصابي

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

الأكثر قراءة

«تسونامي» يضرب سواحل اليابان على المحيط الهادئ

«وقف استخراج بدل التالف والفاقد للبطاقات التموينية».. الحكومة ترد

قناة السويس تقدم حوافز للخطوط الملاحية التي تراعي المعايير البيئية

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي وشروط التمويل العقاري الجديدة

التفاصيل الكاملة لزيارة رئيس كوريا الجنوبية إلى مصر الخميس المقبل

القبض على 18 تاجر مخدرات وضبط 11 سلاحا ناريا في طوخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

جدتى الطيبة.. أجاثا كريستى

علي سعدة

الموظف فى خدمة الشعب

بسنت حسن

إنقاذ عروس النيل

د. منى حلمى

مع التفاؤل لا بد أن نفهم ونتأمل ونتعلم لكى نتغير ونُغير

محمد محمود عمارة

الداعية المظلوم والإعلامى الظالم

حسين دعسة

التوقعات الاقتصادية فى العالم لعام 2022.. عام ينذر بالكوارث

عفاف السيد

الشماتة فعل شيطانى

سمر عادل

هل مصر مستعدة لتكون مركزًا للطاقة؟

صور

مؤتمر معرض نبيو.. مرحلة جديدة من صناعة الذهب

منتدي شباب العالم

عزاء شقيق محمود العربي

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعلق على احتجاز رهائن فى كنيس يهودى بولاية تكساس

القناة «12» الإسرائيلية: المدعى العام يعتقد أن نتنياهو قرر أخيرًا «الإقرار بالذنب»

سارة شريف تكتب: ترامب فرنسا