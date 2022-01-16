ضبط تشكيل عصابي «ينشل» المواطنين في الإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بأسلوب النشل، في محافظة الإسكندرية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى قيام 3 أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات متعلقات المواطنين بأسلوب "النشل" مُتخذين من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، حال استقلالهم مركبة "توك توك"، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب عدد "6"وقائع بدائرة قسم شرطة أول المنتزه.

وأرشدوا عن المسروقات لدى عميليهما سيئ النية، مقيمان بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، وأمكن ضبطهما والمسروقات، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.