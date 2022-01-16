بسبب لهو الأطفال.. بدء التحقيق مع المتهم بذبح شقيقه في مشاجرة بالشرقية

بدأت النيابة العامة في الشرقية، اليوم الأحد، التحقيق مع المتهم بقتل شقيقه ذبحا في مشاجرة بينهما حول لهو الأطفال، في مركز الزقازيق، وتشريح جثة المجني عليه، وإعداد تقرير حول الواقعة، التصريح بالدفن عقب ذلك.

و ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، صباح اليوم الأحد، القبض على عامل في الرابعة والأربعين من عمره، على خلفية اتهامه بقتل شقيقه، بعدما أصابه بجُرح ذبحي في الرقبة وعدة مناطق متفرقة بالجسد.

كان اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لشرطة النجدة بنشوب مشاجرة في قرية طحلة بردين التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق، بين كلٍ من "ع"، 39 سنة، سائق، وشقيقه الأكبر "م"، 44 سنة، عامل في إحدى الشركات بمدينة العاشر من رمضان، لفظ على إثرها الأول أنفاسه الأخيرة، متأثرًا بإصابته بجرح ذبحي في الرقبة، وعدة مناطق بأنحاء متفرقة بالجسد على يد الثاني.

- تفاصيل وسبب الواقعة

وتبين نشوب المشاجرة بسبب الخلافات العائلية ومشاجرات نسوة الطرفين، جراء خلافات سابقة سببها لهو الأطفال، فيما لاذ المتهم بالفرار قبل ساعات من ضبطه والتحفظ عليه تحت تصرف جهات التحقيق.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 543 جنح مركز شرطة الزقازيق لسنة 2022، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق، وبالعرض على جهات التحقيق صرحت بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.