الأحد 16 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بسبب لهو الأطفال.. بدء التحقيق مع المتهم بذبح شقيقه في مشاجرة بالشرقية

المتهم
المتهم

بدأت النيابة العامة في الشرقية، اليوم الأحد، التحقيق مع المتهم بقتل شقيقه ذبحا في مشاجرة بينهما حول لهو الأطفال، في مركز الزقازيق، وتشريح جثة المجني عليه، وإعداد تقرير حول الواقعة، التصريح بالدفن عقب ذلك.

و ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، صباح اليوم الأحد، القبض على عامل في الرابعة والأربعين من عمره، على خلفية اتهامه بقتل شقيقه، بعدما أصابه بجُرح ذبحي في الرقبة وعدة مناطق متفرقة بالجسد.

 كان اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لشرطة النجدة بنشوب مشاجرة في قرية طحلة بردين التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق، بين كلٍ من "ع"، 39 سنة، سائق، وشقيقه الأكبر "م"، 44 سنة، عامل في إحدى الشركات بمدينة العاشر من رمضان، لفظ على إثرها الأول أنفاسه الأخيرة، متأثرًا بإصابته بجرح ذبحي في الرقبة، وعدة مناطق بأنحاء متفرقة بالجسد على يد الثاني.

- تفاصيل وسبب الواقعة

وتبين نشوب المشاجرة بسبب الخلافات العائلية ومشاجرات نسوة الطرفين، جراء خلافات سابقة سببها لهو الأطفال، فيما لاذ المتهم بالفرار قبل ساعات من ضبطه والتحفظ عليه تحت تصرف جهات التحقيق.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 543 جنح مركز شرطة الزقازيق لسنة 2022، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق، وبالعرض على جهات التحقيق صرحت بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.

النيابة العامة في الشرقية لهو الأطفال التصريح بالدفن جثة مركز الزقازيق تشريح

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

الأكثر قراءة

«تسونامي» يضرب سواحل اليابان على المحيط الهادئ

«وقف استخراج بدل التالف والفاقد للبطاقات التموينية».. الحكومة ترد

القبض على سيدة و3 سرقوا محاميا بالإكراه في الإسكندرية

«فريد» يكشف مكاسب البورصة من تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى

ضبط المتهم بانتحال صفة مسئول عن حملة تبرعات لدور الأيتام بمدينة نصر

رئيس «التصديري للصناعات الهندسية» يتوقع 20% زيادة في الصادرات خلال 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

جدتى الطيبة.. أجاثا كريستى

علي سعدة

الموظف فى خدمة الشعب

بسنت حسن

إنقاذ عروس النيل

د. منى حلمى

مع التفاؤل لا بد أن نفهم ونتأمل ونتعلم لكى نتغير ونُغير

محمد محمود عمارة

الداعية المظلوم والإعلامى الظالم

حسين دعسة

التوقعات الاقتصادية فى العالم لعام 2022.. عام ينذر بالكوارث

عفاف السيد

الشماتة فعل شيطانى

سمر عادل

هل مصر مستعدة لتكون مركزًا للطاقة؟

صور

مؤتمر معرض نبيو.. مرحلة جديدة من صناعة الذهب

منتدي شباب العالم

عزاء شقيق محمود العربي

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعلق على احتجاز رهائن فى كنيس يهودى بولاية تكساس

القناة «12» الإسرائيلية: المدعى العام يعتقد أن نتنياهو قرر أخيرًا «الإقرار بالذنب»

سارة شريف تكتب: ترامب فرنسا