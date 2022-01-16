الأحد 16 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«بناء الإنسان نحو الجمهورية الجديدة».. المؤتمر العلمي العاشر لجامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلنت جامعة عين شمس عن  انعقاد المؤتمر العلمي العاشر للجامعة بعنوان "الجامعة وبناء الإنسان.. نحو الجمهورية الجديدة"، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبرئاسة الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة ورئيس المؤتمر، والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ونائب رئيس المؤتمر، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

يشارك بالمؤتمر العلمي العاشر للجامعة عدد من الجامعات المصرية والعالمية وعدد من شركاء جامعة عين شمس فى مختلف المجالات.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات المؤتمر في الفترة ٢٩ - ٣١ من مارس المقبل.

يشارك بأعمال المؤتمر عدة قطاعات تشمل قطاع العلوم الطبية، قطاع العلوم الهندسية والتكنولوجية، قطاع العلوم الأساسية، قطاع العلوم الإنسانية والاجتماعية والتربوية.

وأوضح الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أنه سيتم استمرار تلقي الأبحاث الخاصة بأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم حتى 10 فبراير المقبل على موقع المؤتمر http://conferences.asu.edu.eg، وذلك فى المجالات العلمية المتاحة داخل كل قطاع.

وأضاف صالح أن حضور فعاليات المؤتمر سيكون مجانا لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من داخل الجامعة.

وتعتبر شهادة حضور المؤتمر بمثابة دورة تدريبية من دورات ترقية  أعضاء هيئة التدريس، كما تعتبر شهادة حضور المؤتمر أحد متطلبات تشكيل لجنة التحكيم ومناقشة الرسالة.

وزير التعليم التكنولوجيا الجامعات التعليم العالي جامعة المنصورة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة شئون التعليم والطلاب العالي الجامعات المصرية

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