الأحد 16 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

غادة عادل «ضد الجواز» في «أحلام سعيدة» مع يسرا.. رمضان المقبل

غادة عادل
غادة عادل

انتهت الفنانة غادة عادل، من تصوير أولى مشاهدها من مسلسلها الجديد «أحلام سعيدة» بطولة الفنانة يسرا، للعرض خلال الموسم الرمضاني القادم، حيث يناقش العمل عدة قضايا اجتماعية هامة.

وتقدم "غادة" خلال العمل، دور سيدة كارهة للرجال ولفكرة الزواج بشكل عام، حيث يحاول كل المحيطين بها إقناعها بالفكرة والزواج والمشاركة في تكوين أسرة إلا أنها تظهر رافضة وكارهة للفكرة، لتقدم "غادة" دورًا مختلفًا عن الشخصيات التي قدمتها خلال الفترة الماضية.

ويناقش العمل مجموعة من المشكلات التي تهم المرأة المصرية ومنها مشكلة بطالة الأزواج وعمل السيدات للإنفاق على الأسرة، وكذلك فكرة تأخر الزواج ورفض بعض السيدات والفتيات للفكرة بشكل عام، والمسلسل الجديد من إخراج عمرو عرفة، في تعاون جديد مع النجمة يسرا بطلة العمل.

وكانت آخر أعمال النجمة غادة عادل، مسرحيتها الجديدة "في نص الليل" بموسم الرياض بالمملكة العربية السعودية مع عدد كبير من النجوم من بطولة الفنان حسن الرداد، وريم مصطفى، وعدد من نجوم الكوميديا وحقق العرض نجاحًا كبيرًا وهي من تأليف وإنتاج أيمن بهجت قمر.

كما عُرض لغادة عادل، مؤخرًا، فيلمها السينمائي الجديد "المحكمة"، حيث يتناول العمل الكثير من القصص والحوارات التي تجري بين أبطاله وبين الشهود في القضايا العديدة التي تتبلور حولها قصة العمل. 

ويشارك في بطولة الفيلم مع غادة عادل كلا من؛ فتحي عبدالوهاب، محمود عبدالمغني، صلاح عبدالله، جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، كريم عفيفي، محمد مهران، أحمد داش، مايان السيد، عارفة عبدالرسول، والفيلم تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين.

وخلال الفترة القادمة تنتظر الفنانة غادة عادل، عرض مسلسل "منورة بأهلها" الذي تدور أحداثه في 10 حلقات، وهو من تأليف محمد أمين راضي، وتشارك في بطولته الفنانة ليلى علوي.

غادة عادل الفنانه غاده عادل أحلام سعيدة الفنانة يسرا يسرا سيدة الزواج

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وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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