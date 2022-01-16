الخميس.. «ما كان غائبًا عنا» معرض للخطوط العربية والزخارف الإسلامية بمدرسة القلم

تنظم مدرسة القلم للخط العربي والزخارف الإسلامية معرض “ما كان غائبًا عنا”، والذي يقدم مزيجًا من الأعمال الإبداعية التي تعكس جمال الخطوط العربية والزخارف الإسلامية، وتطبيقاتها في مدرسة القلم بقلب القاهرة التاريخية، في الفترة ما بين ٢٠-٢٢ يناير، من الخامسة مساء حتى التاسعة مساء بمقر المدرسة 10 حارة درب اللبَّانة، الدور الأول - حي الخليفة، ميدان القلعة أمام مسجدي السلطان حسن والرفاعي، وخلف بيت المعمار المصري، وبالقرب من موقف السيدة عائشة.

يتضمن المعرض: عرض الخطوط الكوفية الجافة - قاعة باب الفتوح بحضور الفنانين/ الفنانات: دكتور فيروز الوقدي، وليد اسماعيل، فاطمة جلال، رشا فتح الله، بسمة فراج، بسمة أبو زيد، رانيا شوقي، إيمان رمضان، عبدالرحمن أبو الفضل، نورهان يحى، د.محمد رجائي (أبو الفدا)، يوسف قنديل، رضوى أبو طالب، باندو كازومي، أحمد فائز، يارا حسام، أحمد الجداوي، مروة صالح، د.شيرين خليل، نسرين شرارة، إسلام رمضان.

ومعرض الخطوط اللينة - قاعة باب الوداع، بمشاركة الفنانين: وليد حسن، إبراهيم بدر، أحمد شركس، أشرف حسن، طه عبد الناصر، إسلام رمضان، رشا عرفة.

ومعرض الزخرفة الإسلامية الهندسية والنباتية بمدارسها المختلفة- قاعة باب سعادة، للفنانة شيماء الزهري.

ومعرض الحرف اليدوية التراثية، والأدوات الخطية وخاماتها - قاعة باب النصر، بمشاركة الفنانين/الفنانات: سوزان ماهر Artizan‎‏، داليا معتز، مها عاطف Selsal‎‏، هاجر مراد (هاجرية)، إبراهيم وحيد (أوراها)، دكتورة شيرين خليل (جبسي)، آية حمادة Ayah ceramics‎‏، حامد شعبان، منى عزات (Banat Afkary)، عبير نجيب (كهرمانة)، إيمان رمضان origo، نورهان يحى، ندا طلعت، ندى هاشم drops of nada، دينا عتمان Dijew، سما يسري (كفوف جاليري)، هدى هارون (حلية)، منتجات مشكاة، منتجات ورشة حسين عبد الظاهر للتجليد اليدوي، منتجات ورشة أحمد القصبجي للسيرما، منتجات ورشة فريد الأنور للصدف.

كما سيشهد الحدث الإطلاق الرسمي لتشكيلة من منتجات الأثاث والديكور المنزلي الجديدة ضمن خط إنتاج (عزف الحروف) بمشاركة الخطاطين صلاح عبد الخالق، مصطفى عمري، إسلام رمضان، بالشراكة مع El Haddad Design Studio وبدعم من حاضنة التصميم الإبداعي - جامعة النيل، بنك الأهلى القطري QNB، وذلك يوم السبت الساعة السابعة مساء.