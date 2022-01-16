الأحد 16 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المكسيك تسجل رقما قياسيا جديدا فى حالات كورونا بلغ 47113 إصابة

المكسيك
المكسيك

أظهرت بيانات وزارة الصحة في المكسيك تسجيل رقم قياسي جديد في حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 بلغ 47113 حالة يوم السبت، مما يرفع العدد الإجمالي إلى أربعة ملايين و349182.
 

و كان الرقم القياسي السابق قد تم تسجيله يوم الجمعة وبلغ 44293 إصابة جديدة.
 

و أشارت بيانات الوزارة أيضا إلى تسجيل 227 حالة وفاة مؤكدة جديدة بكوفيد-19 ، مما يرفع العدد الرسمي للوفيات منذ بدء
الجائحة إلى 301334.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

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