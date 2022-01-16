المكسيك تسجل رقما قياسيا جديدا فى حالات كورونا بلغ 47113 إصابة

أظهرت بيانات وزارة الصحة في المكسيك تسجيل رقم قياسي جديد في حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 بلغ 47113 حالة يوم السبت، مما يرفع العدد الإجمالي إلى أربعة ملايين و349182.



و كان الرقم القياسي السابق قد تم تسجيله يوم الجمعة وبلغ 44293 إصابة جديدة.



و أشارت بيانات الوزارة أيضا إلى تسجيل 227 حالة وفاة مؤكدة جديدة بكوفيد-19 ، مما يرفع العدد الرسمي للوفيات منذ بدء

الجائحة إلى 301334.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.